7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第13回
持っているだけで、毎日が嬉しくなるゲーミングマウス「REJECT x LAMZU PARO 8K REJECT SPECIAL EDITION」
2026年06月30日 16時00分更新
ガジェット好きだと、「所有しているだけでうれしくなる感じ」って、ありますよね。でもそれって、実際に手に取ってみないとわかりにくい部分もあります。
そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！
この記事では、その中から編集部員のイチオシゲーミングマウス「REJECT x LAMZU PARO 8K REJECT SPECIAL EDITION」をご紹介します！
REJECT x LAMZU PARO 8K REJECT SPECIAL EDITION
正直、これほどまでに「持っているだけで嬉しい気分になれるマウス」には、なかなか出会えません。
最高峰の性能を、REJECT x LAMZUコラボレーションの美しい限定デザインで包み込む。デスクに置いた瞬間から、自分のゲーミング環境が特別な空間へと変わる。
そんな、コレクションとしての美しさと、戦うための実力、その両方を本気で手に入れたい人のための逸品が、REJECT x LAMZU PARO 8K REJECT SPECIAL EDITIONなのです。
ポイント①：かっこいいデザインで、デスクに置くたびに心が踊る！
REJECT x LAMZUコラボレーションの特別なカラーリングは、見るたびに所有欲を強く満たしてくれます。「ああ、これ買ってよかったわ」って、毎日思えるガジェット。そんなの、幸せすぎますよね。
「性能がいいから」という理由はもちろんあるんですが、それ以上に「このデザインが大好きだから、これを使いたい」と心から思わせてくれる。ガジェットでありながら、毎日のプレイを彩ってくれる、アクセサリーでもあると思います。
ポイント②：羽のような軽さと、吸い付くような安定感の共存！
わずか48gという軽さで、自由自在に振り回せるのに、人間工学に則ったエルゴノミクス形状で、しっかりとしたホールド感もあります。
この「軽快なのに安定している」という絶妙なバランスが、ゲームプレイに安心感を与えてくれます。狙った場所へ、「ピタッ！」とカーソルが止まる快感は、一度使うと病みつき！
ポイント③：コンマ数秒のラグも許さない、妥協のない競技性
公称値8000Hzのポーリングレートと超高速な光学スイッチは、ゲーミングマウスの中でも上位のスペック。
激しい撃ち合いの中でも、わずかな手先の動きを、正確にゲームへと伝えてくれる。この「キレキレの反応」は、FPSなど激しい動きのゲームの中で、大きな武器になってくれるでしょう。
7月4日（土）は秋葉原に！
REJECT x LAMZU PARO 8K REJECT SPECIAL EDITIONの実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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