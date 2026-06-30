あまりに使いやすくて、ゲームが強くなるレベル！ ゲーミングマウス「Razer Viper V4 Pro」

ゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、その中から編集部員も愛用しているゲーミングマウス「Razer Viper V4 Pro」をご紹介します！

この使いやすさ、ゲームが強くなるレベル！ Razer Viper V4 Pro

Razer Viper V4 Proは、特筆するような派手な機能を持っているというわけではありません。

ただひたすらに「自分の思い通りに動く」という、強い安心感が、このゲーミングマウスの最大の特徴なのです。手を添えた瞬間に得られるのは、まるで自分の体の一部になったかのような一体感。

気づけば、デバイスの存在すら忘れてゲームの世界に没頭している自分に驚くはずです。

ポイント①：「意図」がそのまま画面に反映される、魔法のような操作感！

超低遅延のワイヤレス技術と精密なセンサーは、使ってみるとスペック以上に実感できるポイント。

「あそこだ！」と思った瞬間に、吸い寄せられるようにカーソルが飛んでいく。この素直な反応があるからこそ、一瞬の判断が勝敗を分ける極限の場面でも、自分を信じて戦い抜けるんです。

ポイント②：「電池切れ」からの解放。これが自由だ！

最大180時間という驚異的なバッテリー寿命は、革命的と言いたいほど。

ゲームを始めようとした瞬間に「あ、充電がなかったわ……」と興ざめするあの絶望感が、このマウスにはありません。

一度充電すれば、しばらくはデバイスのことを気にせず、ただ目の前の勝利だけに全神経を注げる。この快適さは、一度味わうと戻れません。

ポイント③：軽いだけじゃない、めちゃくちゃ握りやすいんだ！

49gという驚愕の軽さだけでなく、「握った瞬間に納得する」フィット感の良さも、Razer Viper V4 Proの特徴。

長時間の激戦でも手が疲れにくく、ミリ単位の操作も、指先の感覚がダイレクトに伝わってくれる。使えば使うほど、「この握り心地、マウスの正解だ」と確信させてくれる、そんな完成度を持っています。

7月4日（土）は秋葉原に！

Razer Viper V4 Proの実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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