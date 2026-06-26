マイクロソフトは6月25日、公式ニュースページにてXbox Series X|S本体の価格改定を発表した。

512GBモデルで100米ドル（約1万6000円）、1TBモデルで150米ドル（約2万4000円）値上げ。日本では販売されていないが、2TBモデルも廃止となる。

価格改定は8月1日より実施。あと1ヵ月ほどしかないので、欲しい人は早めに動いた方がいいだろう。

【現在の価格】 ●Xbox Series X – 1TB：8万7980円

●Xbox Series X – 1TB デジタルエディション：7万9980円

●Xbox Series S – 1TB：6万7480円

●Xbox Series S – 512TB：6万2480円

2025年も20～70ドル値上げしたものの、ストレージとメモリの価格が2.5倍以上になっており、2027年秋までに“さらに倍増”すると予想しているとのこと。コンソール機は通常、利益を出さず製造コストより安く販売するが、それでも今回の値上げに踏み切らざるを得なかったという。

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