Valveは6月23日、Steamに特化した新ハード「Steam Machine」を発売した。日本、台湾、香港向けにはKOMODOより販売中。

本製品は、Steam Deckの6倍以上の馬力を謳うゲーミングPC。AMD特注のCPUとGPUを搭載し、4K／60fps体験を実現するとしている。

気になる価格は本体512GBモデルで18万9980円から。そこにSteam Controller付属モデル、2TBモデル、2TB＋コントローラーモデルと計4つの形式で販売する。

●本体512GB：18万9980円

●本体512GB＋Steam Controller：20万4980円

●本体2TB：24万9980円

●本体2TB＋Steam Controller：26万4980円

サイズは「幅156mm×高さ152mm×奥行き162.4mm」。重量は約2.6kgとなる。本体前面には電源ボタン、LEDライト、microSD、USB3-A×2が、背面にはDisplayPort、HDMI、AC電源コネクター、イーサネット（有線LAN）、USB-C、USB2-A×2が用意されている。

早くもアクセス殺到で、KOMODOの販売サイトへの入場制限をしている模様。Steam Controllerの際は即日完売となったが、Steam Machineはどうなるのか。欲しい場合は早めに動こう。

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