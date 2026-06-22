ゲームの魅力が詰まったPV2も公開！

コーエーテクモゲームスは6月22日、PlayStation 5／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／PC（Steam）で発売予定のヒロイックRPG『BLUE REFLECTION Quartet: 少女たちのキセキ』について、デジタルプレオーダーを開始したと発表。

ゲームの発売日は2026年7月30日予定、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7480円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

7月29日までにプレオーダーすると本タイトル内の『BLUE REFLECTION TIE/帝』のフォトモードで使用できる特別フォトフレーム4種セットをゲット可能だ。また、あわせて本作の魅力を詰め込んだPV2も公開しており、公開を記念したプレゼントキャンペーンも開催している。

▼プロモーションムービー第2弾

https://youtu.be/KJus0JA8wkM

▼ストアページ

・PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA33655_00-BLUEREF000MASTER

・ニンテンドー eショップ／My Nintendo Store

Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000104118.html

Nintendo Switch 2：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000109873.html

・Steam：https://store.steampowered.com/app/3825390

■プレゼントキャンペーン

PV2の公開を記念して、Xでのプレゼントキャンペーンを開催。開催期間は、2026年6月29日23時59分まで。

プレゼント：

・キャラクターハンガー（全4種ランダム1種）：4名

・クリアファイル：5名

・岸田メル先生サイン入りミニイラスト色紙：2名

キャンペーンポスト：https://x.com/BR_general_info/status/2068959472899576286?s=20

■新規イラストの一部を公開！

本編内『BLUE REFLECTION RAY/澪』で追加された岸田メルさん描き下ろしイラストを公開。こちらは「REFERENCE」内の「ギャラリー」でも鑑賞できる。

【ゲーム情報】

タイトル：『BLUE REFLECTION Quartet: 少女たちのキセキ』

（ブルー リフレクション カルテット ショウジョタチノキセキ）

ジャンル：ヒロイックRPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／PC（Steam）

※Switch 2はダウンロード版のみ。

発売日：2026年7月30日予定

価格：

通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）

プレミアムボックス：1万1330円（パッケージ版）

スペシャルコレクションボックス：2万4200円（パッケージ版）

CERO：C（15才以上対象）

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