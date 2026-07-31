コーエーテクモゲームスは7月30日、「BLUE REFLECTION」シリーズ最新作『BLUE REFLECTION Quartet: 少女たちのキセキ』を、PlayStation 5／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2 ／PC（Steam）にて発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7480円、パッケージ専売のプレミアムボックスが1万1330円、同じくパッケージ専売のスペシャルコレクションボックスが2万4200円だ。

本作は、少女たちの繊細な感情と絆を描くヒロイックRPG「BLUE REFLECTION」シリーズ4作品を1本に集約したお買い得なタイトル。さまざまな便利機能を搭載し当時よりも遊びやすく設計することで、初めてプレイする人には世界観が分かりやすく、シリーズ経験者にはより一層「ブルリフ」への理解を深められるように生まれ変わっている。

さらに、本作の発売にあわせて岸田メルさん描きおろしの発売記念イラストとローンチトレーラーを公開。ローンチトレーラでは、本作用に新規に書き下ろされた主題歌「Ephemeral Youth」（歌唱：水野マリナさん）が、少女たちの物語を彩っているのでお見逃しなく。

●発売記念イラスト

▼ローンチトレーラー

https://youtu.be/gEStDJF_-Yk

【ゲーム情報】

タイトル：『BLUE REFLECTION Quartet: 少女たちのキセキ』

（ブルー リフレクション カルテット ショウジョタチノキセキ）

ジャンル：ヒロイックRPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／PC（Steam）

※Switch 2はダウンロード版のみ。

発売日：発売中（2026年7月30日）

価格：

通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）

プレミアムボックス：1万1330円（パッケージ版）

スペシャルコレクションボックス：2万4200円（パッケージ版）

CERO：C（15才以上対象）

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