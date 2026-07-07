万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第94回
CZUR「Fancy S Pro」
いろいろ便利なオーバーヘッドスキャナー、スキャンも早く、書類が溜まりがちな人の強い味方に
2026年07月07日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
机の端に、あとで片づけるつもりの書類が積まれていませんか。私もそうでした。もちろん、それらの書類は必要なものなのです。発表会の資料とか。でも、必要な紙ほど必要なときに見つからず、記事を書こうと思ったときに書類の山と格闘する日々──。
そんな、デスク周りの書類整理やオンライン作業をもっと快適にしたい人に注目してほしいのが、今回ご紹介するオーバーヘッドスキャナーです。いや、分かります。スキャナーと言えば「紙をデータ化するだけの機械」だと、私も思ってました。最近まで。使う機会も決して多くはないですし。
しかし！ この製品はそれだけではなかったのです。 スキャナー、ウェブカメラ、書画カメラ(いわゆる手元カメラ）として使える3 in 1モデルで、仕事や勉強、趣味まで幅広く活躍してくれます。専用スキャナーを買うほどではないけれど、資料整理やオンライン会議の環境を少し良くしたい、そんな人にこそデスクに置いてもらいたい、便利な1台です。
今回紹介するCZUR「Fancy S Pro」は、最大A3サイズまで対応するオーバーヘッド型スキャナーです。書類を本体の下に置いて撮影するタイプなので、一般的なフラットベッドスキャナーのように紙を挟む必要がありません。
1200万画素CMOSセンサーを搭載し、解像度は4000×3000ドット。スキャンしたデータはPDFやWord、Excelなどにも変換できます。OCR（画像内の文字を読み取ってデータ化する機能）は180種類以上の言語に対応しています。さらに、60fps対応のカメラとしても使え、多関節アームによって角度調整も自由にできます。価格も3万7950円と、それほど高価ではないのも魅力です。
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