このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 5 次へ

万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第94回

CZUR「Fancy S Pro」

いろいろ便利なオーバーヘッドスキャナー、スキャンも早く、書類が溜まりがちな人の強い味方に

2026年07月07日 18時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　机の端に、あとで片づけるつもりの書類が積まれていませんか。私もそうでした。もちろん、それらの書類は必要なものなのです。発表会の資料とか。でも、必要な紙ほど必要なときに見つからず、記事を書こうと思ったときに書類の山と格闘する日々──。

　そんな、デスク周りの書類整理やオンライン作業をもっと快適にしたい人に注目してほしいのが、今回ご紹介するオーバーヘッドスキャナーです。いや、分かります。スキャナーと言えば「紙をデータ化するだけの機械」だと、私も思ってました。最近まで。使う機会も決して多くはないですし。

　しかし！ この製品はそれだけではなかったのです。 スキャナー、ウェブカメラ、書画カメラ(いわゆる手元カメラ）として使える3 in 1モデルで、仕事や勉強、趣味まで幅広く活躍してくれます。専用スキャナーを買うほどではないけれど、資料整理やオンライン会議の環境を少し良くしたい、そんな人にこそデスクに置いてもらいたい、便利な1台です。

次ページ：3 in 1スキャナーで仕事の幅も、デスクスペースも、夢も広がる！

　今回紹介するCZUR「Fancy S Pro」は、最大A3サイズまで対応するオーバーヘッド型スキャナーです。書類を本体の下に置いて撮影するタイプなので、一般的なフラットベッドスキャナーのように紙を挟む必要がありません。

　1200万画素CMOSセンサーを搭載し、解像度は4000×3000ドット。スキャンしたデータはPDFやWord、Excelなどにも変換できます。OCR（画像内の文字を読み取ってデータ化する機能）は180種類以上の言語に対応しています。さらに、60fps対応のカメラとしても使え、多関節アームによって角度調整も自由にできます。価格も3万7950円と、それほど高価ではないのも魅力です。

■Amazon.co.jpで購入

前へ 1 2 3 4 5 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥39,800
2
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
￥137,800
3
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Bシリーズ core i3 第7世代/ノートPC/MS & Office2019/Windows11/15.6インチ/4GB/SSD128GB/日本語キーボード/Bluetooth/Wi-Fi/HDMI/有線マウス/内蔵テンキー/初期設定不要 初心者向け(core i3 第7世代/メモリ4GB/SSD128GB)
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Bシリーズ core i3 第7世代/ノートPC/MS & Office2019/Windows11/15.6インチ/4GB/SSD128GB/日本語キーボード/Bluetooth/Wi-Fi/HDMI/有線マウス/内蔵テンキー/初期設定不要 初心者向け(core i3 第7世代/メモリ4GB/SSD128GB)
￥11,500
4
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
￥16,000
5
【整備済み品】 ノートパソコン Let's note CF-SV8 軽量化 12.1インチWUXGA(1920×1200) ノートPC 第8世代Core i5-8365U 1.90GHz/メモリ8GB/SSD 256GB/WEBカメラ内蔵/Windows 11 Pro&Office 2019搭載 SOUSIAの整備済み レッツノート パソコン
【整備済み品】 ノートパソコン Let's note CF-SV8 軽量化 12.1インチWUXGA(1920×1200) ノートPC 第8世代Core i5-8365U 1.90GHz/メモリ8GB/SSD 256GB/WEBカメラ内蔵/Windows 11 Pro&Office 2019搭載 SOUSIAの整備済み レッツノート パソコン
￥24,620

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,249
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,290
3
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800
4
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
6
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥2,680
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,616
8
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590
9
【ブラザー純正】 ブラザー工業(Brother Industries) インクカートリッジ4色パック(エコパッケージ) LC411-4PK-E 対応型番:DCP-J926N、MFC-J904N、MFC-J739DN、MFC-J939DN 他
【ブラザー純正】 ブラザー工業(Brother Industries) インクカートリッジ4色パック(エコパッケージ) LC411-4PK-E 対応型番:DCP-J926N、MFC-J904N、MFC-J739DN、MFC-J939DN 他
￥4,536
10
エレコム 電源タップ ほこり防止シャッター 4個口 2m ホワイト T-ST02N-2420WH
エレコム 電源タップ ほこり防止シャッター 4個口 2m ホワイト T-ST02N-2420WH
￥918

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン