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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第93回

ソニー・インタラクティブエンタテインメント「トイオ・プレイグラウンド コマンド」

PCもスマホもいらない！ 子どもの「論理的思考」がゲーム感覚で爆伸びするオモチャ

2026年07月03日 18時00分更新

文● スピーディー末岡／ASCII　編集● ASCII

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『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　知っている方も多いと思いますが、いまどきは、「プログラミング」って義務教育で必修科目なんです。

　なぜプログラミング教育が始まったかというと、幼いうちから、論理的思考力を養うことも、その目的のひとつだそうですよ。

　論理的思考なんていうと難しく聞こえますが、言ってみれば、「順番に考える力」「問題を小さく分けて解決していく力」のこと。考える力、大事ですからね。子供のうちからそれを養うのは、とてもいいことだと思います。

　しかし必修科目ということは……そうですね。自分や親戚、友人の子どもに「これって、どういうこと？」なんて、不意に聞かれちゃう可能性があるってことです。

　いや、困ったな〜。おじさんたち、プログラミングなんて習ってないのよ〜。って感じじゃないですか？

　……安心してください、皆さん。大丈夫です。遊びながら自然と論理的思考力を身につけられる「かなりアナログ」なおもちゃが、実は売っているんですよ！　誰でも、買えるんです！

次ページ：パソコン不要で中学生レベルまで！ 6歳から遊べる「トイオ・プレイグラウンド コマンド」の実力


　それが今回紹介する、「トイオ・プレイグラウンド コマンド」（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）です。

　対象年齢は6歳以上。価格は4378円と比較的手に取りやすく、「教育のためなら十分アリ」と思える絶妙な価格帯です。

　遊び方は、とてもシンプル。専用カードを並べ、その上に手のひらサイズのロボット「toio（トイオ）コア キューブ」を置くだけ。カードに書かれた命令を読み取り、キューブがマットの上を走り始めます。

　昭和生まれのオジサンとしては、「チクタクバンバン」を現代版に進化させたような感覚でした。これ、遊んでみるとすごく奥が深いです。

※ちなみに、この商品は動作用の「toio コア キューブ」が別売りですが、初めて遊ぶ人向けのデビューセットも用意されています。

■Amazon.co.jpで購入

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