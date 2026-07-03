万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第93回
ソニー・インタラクティブエンタテインメント「トイオ・プレイグラウンド コマンド」
PCもスマホもいらない！ 子どもの「論理的思考」がゲーム感覚で爆伸びするオモチャ
2026年07月03日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
知っている方も多いと思いますが、いまどきは、「プログラミング」って義務教育で必修科目なんです。
なぜプログラミング教育が始まったかというと、幼いうちから、論理的思考力を養うことも、その目的のひとつだそうですよ。
論理的思考なんていうと難しく聞こえますが、言ってみれば、「順番に考える力」「問題を小さく分けて解決していく力」のこと。考える力、大事ですからね。子供のうちからそれを養うのは、とてもいいことだと思います。
しかし必修科目ということは……そうですね。自分や親戚、友人の子どもに「これって、どういうこと？」なんて、不意に聞かれちゃう可能性があるってことです。
いや、困ったな〜。おじさんたち、プログラミングなんて習ってないのよ〜。って感じじゃないですか？
……安心してください、皆さん。大丈夫です。遊びながら自然と論理的思考力を身につけられる「かなりアナログ」なおもちゃが、実は売っているんですよ！ 誰でも、買えるんです！
それが今回紹介する、「トイオ・プレイグラウンド コマンド」（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）です。
対象年齢は6歳以上。価格は4378円と比較的手に取りやすく、「教育のためなら十分アリ」と思える絶妙な価格帯です。
遊び方は、とてもシンプル。専用カードを並べ、その上に手のひらサイズのロボット「toio（トイオ）コア キューブ」を置くだけ。カードに書かれた命令を読み取り、キューブがマットの上を走り始めます。
昭和生まれのオジサンとしては、「チクタクバンバン」を現代版に進化させたような感覚でした。これ、遊んでみるとすごく奥が深いです。
※ちなみに、この商品は動作用の「toio コア キューブ」が別売りですが、初めて遊ぶ人向けのデビューセットも用意されています。
■Amazon.co.jpで購入
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第92回
AV家族に聞こえない自分時間、枕から伝わる骨伝導スピーカーでラジオ垂れ流し寝落ちしてます！
-
第91回
トピックス「自動で爆風」普段着を強力9Vファン付きウェア化、イベントも外作業もクールだぜ！
-
第90回
デジタル【薄着、短パン】男のボディトリマーは、もはや常識です！
-
第89回
ウェアラブルこれぞヤバメガネ！ 視界に情報が浮かぶ「SABERAスマートグラス」が未来すぎる！
-
第88回
トピックスこりゃ便利！「ミラー型ドラレコ」がバックミラー見ちゃう俺にビビッときたぜ！
-
第87回
デジタル【超コスパ】1.4万円のゲーミングモニター、はじめての高リフレッシュレートモニターに十分！
-
第86回
トピックスこのブランカちゃん人形欲しい！実はゲーマーを解してくれるエクササイズボール
-
第85回
AV寝かしつけ後の夫婦時間に、Auracastで子供を起こさず大音量で映画鑑賞できるなんて最高すぎる
-
第84回
デジタル【キーボード】レトロだけど中身はいまどき、まるで「70年代のアメ車の皮を被った自動運転車みたい」
-
第83回
PC3万円のミニPC！価格だけならマジ優勝、これをどう使うのかで俺達が試される
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
アスキーキッズこれは実質スマブラ ソニー「トイオ・コレクション」が熱い
-
アスキーキッズソニーのtoio面白いやんけ! もっと早く遊んでみればよかった
-