グランゼーラは6月18日、SFシミュレーションゲーム『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』（アール・タイプ タクティクス I・II コスモス）のPC（Steam／Epic Games Store／GOG.com）版の配信日を発表。配信日は北米・欧州現地時間で2026年6月18日／日本時間で6月19日、価格は6380円となる。なお、PC版はNIS Americaより配信される。

また、PC版の発売にあわせ、最新トレーラーを公開しているので、あわせてチェックしてほしい。

▼最新トレーラー

https://youtu.be/Ok2jmziPLcI?si=cqHSry6mZQxpneGe

『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』は、SFシューティングゲームの金字塔『R-TYPE』の世界観を継承し、宇宙を舞台に艦隊戦を指揮する戦術級シミュレーション。R-TYPEシリーズでおなじみの次元戦闘機R-9A アロー・ヘッドやフォースをはじめ、さまざまな戦闘機・宇宙艦船を開発・配備し、戦局を制していく。

2007年・2009年に発売された『R-TYPE TACTICS』『R-TYPE TACTICS II -Operation BITTER CHOCOLATE-』を最新の表現で再構築し、新規ミッションも追加。宇宙空間から巨大要塞内部まで、多彩な戦場を舞台に、150を超えるミッションにより圧倒的なボリュームを楽しめる。

■全世界発売記念プレゼント実施中！

全世界で発売されることを記念して、ゲーム内で使用できる資源をプレゼント中。下記のパスワードを入力して資源を獲得し、ぜひ自軍の強化に活用しよう。

■プレゼント内容

●ソルモナジウム ×150

パスワード：sol20260618

●エーテリウム ×150

パスワード：ethr20260618

●バイドルゲン ×150

パスワード：bydo20260618

●プレゼント入手方法 プレゼント用のパスワードを『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』のゲーム内メインメニュー「スペシャル」→「プレゼント」にて入力することで、各種プレゼントを受け取れる。

※最新バージョンへのアップデートが必要です。

PC版の発売により、いよいよ『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』が全世界で展開される。ぜひ、この機会に本作を楽しもう。

■『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』サウンドトラック配信開始！

「R-TYPE TACTICS I・II COSMOS Soundtrack」を2026年6月19日より各種音楽配信サービスにて配信開始する。ゲーム本編を彩る楽曲を収録しており、「R-TYPE TACTICS」シリーズの世界観を音楽でも存分に楽しめる。こちらもチェックしよう。

【製品概要】

タイトル：R-TYPE TACTICS I・II COSMOS Soundtrack（アール・タイプ タクティクス I･II コスモス サウンドトラック）

発売日：2026年6月19日配信予定

価格：1500円～1528円 ※単曲 150円～165円

レーベル：GranzellaMusic

配信サイト：Apple Music／Spotify／Amazon Prime Music／LINE MUSIC／Google Play Musicなど

収録曲：

1. 遭遇 (OPENING)

2. 予感 (TITLE)

3. 侵蝕 (MENU)

4. 臨戦 (INTERMISSION)

5. 高揚 (EARTH)

6. 伝播 (BYDO)

7. 戦意醸成 (EARTH)

8. 殲滅欲求 (BYDO)

9. 圧倒 (EARTH)

10. 屈折 (EARTH)

11. 逆流空間 (EARTH)

12. 波状空間 (BYDO)

13. 抑制不能 (BYDO)

14. 焦燥 (BYDO)

15. 収斂 (EARTH)

16. 残滓 (BYDO)

17. 凱歌

18. 沈黙

19. 終焉 (EARTH)

20. 自失 (BYDO)

21. 凌駕 (EARTH)

22. 漸近 (GRANZELLA)

23. 耽々 (GRANZELLA)

24. 混濁空間 (GRANZELLA)

25. 突破 (GRANZELLA)

26. 掃討 (GRANZELLA)

27. 整然 (GRANZELLA)

28. 終局 (GRANZELLA)

29. 衝動 (BYDO)

30. 破壊旋律 (R-TYPE Stage 1)

31. 定義不能 (R-TYPE Bydo)

32. 巨影接近 (R-TYPE Stage 3)

公式サイト：https://granzellamusic.jp/album/gzma_10021/

【ゲーム情報】

タイトル：R-TYPE TACTICS I・II COSMOS

（アール・タイプ タクティクス I・II コスモス）

ジャンル：SFシミュレーション

販売：

PS5／PS4／Switch 2／Switch／XSX|S版：グランゼーラ

PC（Steam／Epic Games Store／GOG.com）版：NIS America

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Game／GOG）

※Switch 2版はキーカード

発売日：

PS5／PS4／Switch 2／Switch／XSX|S：発売中（2026年3月12日）

PC（Steam／Epic Games Store／GOG.com）：2026年6月19日

価格：

通常版：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）

プレイ人数：1人（Switch 2／Switchオンライン：1～2人）

※パッケージ版はPS5／Switch／Switch 2のみ。

CERO：B（12才以上対象）

©Granzella Inc.

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