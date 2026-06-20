ランチビュッフェ500円に！サラダもアイスも食べ放題、5日間限定

焼肉レストラン「かみむら牧場」は6月22日～26日を「幸せの5日間」として、「ワンコインビュッフェ＆1129ランチ」を提供します。



期間中、ランチタイム限定で、焼肉ランチ2種の割引販売と、サラダバーやアイスバー、ドリンクバーを含むランチビュッフェの特別価格で提供します。

焼肉ランチ税抜1129円にビュッフェ500円！

かみむら牧場では、平日ランチタイム（11時～16時）限定で、お手頃価格の焼肉ランチを提供しています。



「幸せの5日間」では、2つの特典を用意しています。



1つ目は、「人気の中落ちカルビランチ」と「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」を特別価格1241円（税抜1129円）で提供すること。“いい肉”にちなんだ価格設定です。さらに、この2種類のランチに限り、ご飯のお替りが無料となります。



2つ目はとして、定食メニューを注文した人を対象に、サラダバー、アイスバー、ドリンクバーを含む「KAMIMURAランチビュッフェ フルセット」を、通常880円のところ特別価格500円で提供します。

■ワンコインビュッフェ＆1129ランチ 概要

期間：6月22日～26日

内容：

①人気の中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円

特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円

※上記2品はご飯おかわり無料

②KAMIMURAランチビュッフェ フルセット 通常880円→500円 ※小学生以下 通常440円→250円



対象店舗：全国の「かみむら牧場」 11店舗

京急蒲田第一京浜側道店、守口南寺方店、府中店、城北黒川店、八千代成田街道店、

八尾外環店、横浜鶴見駒岡店、上尾店、ららぽーと福岡店、福重拾六町店、船橋宮本店

焼肉＋ビュッフェで満腹！

特別価格のランチに加えて、ビュッフェがワンコインになるのはうれしいですね。

ご飯がおかわり無料なので、しっかり食べたい日にぴったりの内容となっています。このタイミングで、気軽に焼肉ランチを楽しみに行ってみては？

※価格は税込み表記です。