ランチビュッフェ500円に！サラダもアイスも食べ放題、5日間限定

焼肉レストラン「かみむら牧場」は6月22日～26日を「幸せの5日間」として、「ワンコインビュッフェ＆1129ランチ」を提供します。
期間中、ランチタイム限定で、焼肉ランチ2種の割引販売と、サラダバーやアイスバー、ドリンクバーを含むランチビュッフェの特別価格で提供します。
焼肉ランチ税抜1129円にビュッフェ500円！
かみむら牧場では、平日ランチタイム（11時～16時）限定で、お手頃価格の焼肉ランチを提供しています。
「幸せの5日間」では、2つの特典を用意しています。
1つ目は、「人気の中落ちカルビランチ」と「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」を特別価格1241円（税抜1129円）で提供すること。“いい肉”にちなんだ価格設定です。さらに、この2種類のランチに限り、ご飯のお替りが無料となります。
2つ目はとして、定食メニューを注文した人を対象に、サラダバー、アイスバー、ドリンクバーを含む「KAMIMURAランチビュッフェ フルセット」を、通常880円のところ特別価格500円で提供します。
■ワンコインビュッフェ＆1129ランチ 概要
期間：6月22日～26日
内容：
①人気の中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円
特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円
※上記2品はご飯おかわり無料
②KAMIMURAランチビュッフェ フルセット 通常880円→500円 ※小学生以下 通常440円→250円
対象店舗：全国の「かみむら牧場」 11店舗
京急蒲田第一京浜側道店、守口南寺方店、府中店、城北黒川店、八千代成田街道店、
八尾外環店、横浜鶴見駒岡店、上尾店、ららぽーと福岡店、福重拾六町店、船橋宮本店
焼肉＋ビュッフェで満腹！
特別価格のランチに加えて、ビュッフェがワンコインになるのはうれしいですね。
ご飯がおかわり無料なので、しっかり食べたい日にぴったりの内容となっています。このタイミングで、気軽に焼肉ランチを楽しみに行ってみては？
※価格は税込み表記です。
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