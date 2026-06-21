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6月22日発売

10日で15万個突破！不二家「生ドーナツ」に塩レモン新作

2026年06月21日 15時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　不二家の洋菓子店「不二家洋菓子店」では、6月22日より「不二家の生ドーナツ（塩レモン＜瀬戸内産＞）」を発売します。

話題の「不二家の生ドーナツ」に爽やかなレモンが登場！

　「不二家の生ドーナツ」は6月1日より登場した新シリーズで、発売から10日で累計15万個を販売するなど好評といいます。

　今回、シリーズ初の夏季限定フレーバーとして、「塩レモン＜瀬戸内産＞」を展開します。

●不二家の生ドーナツ（塩レモン＜瀬戸内産＞） 388円

　ふわっとほどける軽やかな口どけのドーナツ生地に、シャンテリークリームと瀬戸内産レモンを使用した塩レモンソースをサンドした商品です。

　レモンの酸味とほどよい塩味が、シャンテリークリームの甘さを引き立てる構成で、後味はさっぱりとした仕上がりとしています。

　販売店舗は全国の不二家洋菓子店のほか、「西洋菓子舗 不二家」「不二家 銀座 西武池袋本店」一部の「ペコちゃんmilkyドーナツ」「ペコちゃんmilkyタイム」など。

「生ドーナツ」の爽やか味に期待！

　10日で累計15万個売れた話題のドーナツの新作です。レモンの酸味と塩味の組み合わせで、暑い時期にもさっぱりと食べられそうですね。

　不二家の新定番と言える生ドーナツシリーズ。おもたせにも話題性バッチリですよ。

※価格は税込み表記です。

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