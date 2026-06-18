「ぽこ あ ポケモン」ジラーチ短冊集めイベント開催 6月23日から 星空モチーフの家具をゲットせよ
ポケモンは6月18日、「ぽこ あ ポケモン」にて「ジラーチのキラキラたんざくあつめ」イベントを6月23日より開催すると発表した。
本イベントではねがいごとポケモンのジラーチが登場。初めて出たのは「ポケットモンスター ルビー・サファイア」の頃だ。幻のポケモンで、1000年に一度目を覚ますといわれている。
イベントの流れは4月開催の「ヤミラミイベント」とは少し違う点に注意。今回はまず「たんざく」をクラフトし、ポケモンたちのおねがいごとを叶えると「キラキラたんざく」に変わるという仕組みだ。
集めたキラキラたんざくは特別な家具などのアイテムと交換可能。星空をモチーフにしたアイテムが手に入るので、6月23日～7月8日の期間中は「ぽこ あ ポケモン」を遊んでみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：ぽこ あ ポケモン
ジャンル：スローライフ・サンドボックス
販売：ポケモン
開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2026年3月5日）
価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。
※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。
・インターネット接続環境
・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。
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