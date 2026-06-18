ポケモンは6月18日、「ぽこ あ ポケモン」にて「ジラーチのキラキラたんざくあつめ」イベントを6月23日より開催すると発表した。

本イベントではねがいごとポケモンのジラーチが登場。初めて出たのは「ポケットモンスター ルビー・サファイア」の頃だ。幻のポケモンで、1000年に一度目を覚ますといわれている。

イベントの流れは4月開催の「ヤミラミイベント」とは少し違う点に注意。今回はまず「たんざく」をクラフトし、ポケモンたちのおねがいごとを叶えると「キラキラたんざく」に変わるという仕組みだ。

集めたキラキラたんざくは特別な家具などのアイテムと交換可能。星空をモチーフにしたアイテムが手に入るので、6月23日～7月8日の期間中は「ぽこ あ ポケモン」を遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年3月5日）

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

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