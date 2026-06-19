ポケモンは6月19日、Nintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」について、不具合修正を主とする更新データ（Ver.1.1.1）を配信した。

お知らせによると、アイテムを置きすぎた場合に起こる問題と、さつえい時にエモートをしてもメタモンの表情が変わらないことがある不具合を修正したとのこと。

オンライン要素を遊ぶためには、最新の更新データにしておく必要がある。ゲームを一度終了し、ホーム画面で「＋」ボタンを押して「インターネットで更新」を選び、更新しておこう。

【不具合修正】

● ステージ上の配置アイテム数が一定数を超えると、問題が発生することがある。

●カメラで「さつえい」する時にエモートを再生すると、メタモンの表情が変わらないことがある。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年3月5日）

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

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