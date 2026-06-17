メモリ高騰時代に32GB標準でこの価格！ STORMの白いRTX 5060ゲーミングPCは今こそありがたい1台

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ゲーミングPCは家庭用ゲーム機と違って、選択肢が多いぶん、最初の1台選びで迷いやすいのが悩ましいところだ。なるべく手軽に、しかし安定したモデルが欲しい際に候補に入れたいのが、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドSTORMの「風域2」シリーズ。

“冷える・置きやすい・価格を抑える”を狙ったコンパクト系ゲーミングPCのラインで、フロントに140mmファンを2基備え、メッシュ構造とあわせてケース内部の冷却効率を高めているのが特徴。負荷の高いゲーム中でも熱がこもりにくい設計で、「ちゃんと冷えて、ちゃんと使える」を重視したシリーズといえる。

ゲーミングPCを初めて買う人や、「どのPCを選べばいいかわからないけど、あまり高すぎるものは避けたい」という人に向いている。コンパクトな筐体ながらエアフローに配慮されているので、机まわりに置きやすく、フルHDゲームを中心に楽しむPCとして扱いやすいモデルが揃っている。

FK2-75FG56

価格：212,800円

【CPU】AMD Ryzen5 7500F

【GPU】RTX 5060

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

CPUはAMD Ryzen 5 7500F、GPUはGeForce RTX 5060、ストレージはNVMe SSD 1TBという構成。標準でメモリ32GBを積んでおり、ゲーム、普段使い、配信まわりの軽い作業まで見据えやすい。

「風域2」シリーズのケースはエアフロー重視のコンパクトモデルで、LEDスイッチによるARGB変更、ホコリを防ぐマグネットフィルターを備えている。サイズは幅220mm、奥行410mm、高さ410mmなので、大きめのフルタワーほど場所を取らないのも扱いやすいところといえる。