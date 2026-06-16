＼本日開催／人気3品が550円に！老舗スパゲッティの月イチ「大感謝祭」

東京・千葉・神奈川・埼玉・大阪に店舗を構えるレストラン「壁の穴」では、本日6月16日に「大感謝祭」イベントを開催。



壁の穴は"たらこスパゲッティ"発祥の店といわれ、その他にも様々な和製スパゲッティを手掛けてきています。



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そんな壁の穴で、毎月第3火曜に恒例で「大感謝祭」を開催しています。

6月16日は「壁の穴風ナポリタン」、「“伝説”のミートソース」、「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」をそれぞれ特別価格550円で販売。

【対象メニュー】

▲「壁の穴風ナポリタン」（感謝祭価格550円）



スパゲッティ専門店のノウハウを詰め込んだ壁の穴のナポリタン。

▲「“伝説”のミートソース」（感謝祭価格550円）



野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かしたというミートソースが特徴の一品。

▲「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」（感謝祭価格550円）



辛子明太子と高菜の間違いない組み合わせが楽しめる和製スパゲッティ。



実施店舗は以下の8店舗です。



・渋谷道玄坂小路本店

・ヨドバシ池袋店

・自由が丘店

・玉川高島屋店

・千葉そごう店

・そごう横浜店

・そごう大宮店

・梅田HEPナビオ店



（※文中の価格はすべて税込）