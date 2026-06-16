ケンタ290円おトクな「創業記念パック」3週間だけ限定販売

日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下KFC）は「創業記念パック」を6月17日～7月7日までの期間、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で売します。
3週間限定！290円お得な「創業記念パック」
7月4日は日本KFCの創業記念日。これを記念してお得な「創業記念パック」を3週間限定で発売。
▲「創業記念パック」990円
（単品積上げ価格1280円）
看板商品の「オリジナルチキン」3個と「カーネルクリスピー」1個がつまった内容で、それぞれ単品で買うより290円もお得です。
※価格は税込
※一部店舗では取り扱いがない場合がある
※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がある
ケンタの日本創業を祝って
「オリジナルチキン」は11種類のハーブ＆スパイスの秘伝の味付けで、創業者カーネル・サンダースが1940年に完成させてなんと80年以上も愛され続けているKFCの定番商品ですね。
季節がちょうど夏にむかうこの時期、ジューシーなチキンはお酒も進むし気分が上がりますよね。ケンタの日本創業を祝して、お得なチキンをしゃぶりつくしちゃいましょう。
※記事中の価格は税込み
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります