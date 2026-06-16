ケンタ290円おトクな「創業記念パック」3週間だけ限定販売

日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下KFC）は「創業記念パック」を6月17日～7月7日までの期間、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で売します。

3週間限定！290円お得な「創業記念パック」

7月4日は日本KFCの創業記念日。これを記念してお得な「創業記念パック」を3週間限定で発売。

▲「創業記念パック」990円

（単品積上げ価格1280円）

看板商品の「オリジナルチキン」3個と「カーネルクリスピー」1個がつまった内容で、それぞれ単品で買うより290円もお得です。

※価格は税込

※一部店舗では取り扱いがない場合がある

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がある

ケンタの日本創業を祝って

「オリジナルチキン」は11種類のハーブ＆スパイスの秘伝の味付けで、創業者カーネル・サンダースが1940年に完成させてなんと80年以上も愛され続けているKFCの定番商品ですね。

季節がちょうど夏にむかうこの時期、ジューシーなチキンはお酒も進むし気分が上がりますよね。ケンタの日本創業を祝して、お得なチキンをしゃぶりつくしちゃいましょう。

※記事中の価格は税込み