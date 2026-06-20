ごぼ天でかっ！最強どん兵衛に「博多ごぼ天うどん」期待しかない!!

日清食品は和風カップ麺「どん兵衛」から、「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」（333円）を6月29日に全国で発売します。

最強どん兵衛から「博多ごぼ天うどん」

2022年3月に発売した「日清の最強どん兵衛」は、麺、つゆ、具材、七味のすべてにこだわり、いつもの「どん兵衛」よりも贅沢な味わいが楽しめるというシリーズ。

今回、"博多うどん"の味わいを再現した「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」が登場します。

博多で愛されるやわらかい食感の"極太うどん"と、魚介節の奥深い旨みが際立つ6種の合わせだしにほのかに甘い「福岡県醸造醤油」を加えた風味豊かなつゆを特長としています。

具材には、ごぼうや玉ねぎの旨みとサクサクとした食感が特長の分厚い"ごぼう天ぷら"を入れ、博多うどんらしいおいしさを楽しめる、贅沢な一杯に仕上げたいいます。

湯戻しは熱湯8分 本格的なうどん・ごぼ天に期待

「最強どん兵衛」シリーズから、分厚いごぼ天が楽しみな「最強どん兵衛」が登場します。

博多風のうどんが好きな人はチェックしてもらいたいです！なお、極太うどんを採用しているため、湯戻し時間は8分と長め。長く待つだけの、うどんの質感も楽しみです。

（※文中の価格はすべて税込）