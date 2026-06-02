じゅわ～っと塩バター！ファミマ新作パン3種、全部うまそう

ファミリーマートは6月2日より、「ファミマルBakery」から「うまじゅわ～っ！塩バターパン」シリーズ3種類を全国の店舗で発売します。

うまじゅわ～っ！な塩バターパン

ファミマ定番の「塩バターパン」に異なるパンを組み合わせた商品で、初夏に高まるという“塩気”へのニーズに対応したラインアップです。

2種類の生地を組み合わせることで、発酵バター入り塩マーガリン溢れ出す“うまじゅわ～っ！”という食感を実現したといいます。また、まろやかな塩味が特徴というロレーヌ岩塩をアクセントに使用しています。

▲塩バターハムチーズパン 185円

フランスパン生地とデニッシュ生地を貼り合わせた生地にハムを巻き込み、発酵バター入り塩マーガリンを絞って焼き上げ、チーズクリームを入れた仕立てです。

▲塩バターチョコパン 180円

チョコ風味のフランスパン生地とデニッシュ生地を貼り合わせた生地に、発酵バター入り塩マーガリンを絞って焼き上げ、チョコクリームとチョコチップをサンドしています。

▲塩バターメロンパン 180円

デニッシュ生地とビスケット生地を貼り合わせ、発酵バター入りの塩マーガリンを包んで焼き上げたデニッシュメロンパンです。表面にはメロンパンの格子模様を施しています。

3種ともおいしそう！

人気の塩バターパンにハムチーズやチョコ、メロンパンといった要素を掛け合わせた新商品が登場します。

バターがじゅわっと広がる食感と、塩味のアクセントがクセになりそうなラインアップです。いつものパンに少し変化を加えたいときに、試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。