白州・カバラン・三郎丸！注目のハイボール缶、ローソンで順次発売

ローソンは6月9日より、3週連続でスモーキーハイボール缶を発売します。
今回の企画では、白州蒸溜所のハイボール缶をはじめ、過去に好評だった商品や新商品を含む3種類が週替わりで登場します。
▲サントリープレミアムハイボール白州「森の豊潤な香りと余韻」350ml 825円
6月9日発売
サントリーウイスキーの品質の源とされる白州蒸溜所の原酒を使用したハイボール缶です。華やかな香味とほんのり甘い余韻が特長とされています。アルコール分は9％です。
▲カバラン ピートウイスキー ハイボール 320ml 528円
6月16日発売
2025年12月に発売され好調だったハイボール缶が再登場します。TWSCで最高金賞を受賞したカバランピーティカスクの原酒を使用しています。アルコール分は7％です。
▲三郎丸蒸留所のサブハイボール 350ml 328円
6月23日発売
「SAB. SUNSET RED」をベースにしたハイボール缶で、ウイスキー初心者でも手に取りやすい入門向けの商品とされています。アルコール分は8％です。
スモーキーなウイスキー好き注目！
スモーキーな個性を軸に、それぞれ異なる特徴を持つハイボール缶が週ごとに登場します。
缶タイプで手軽に楽しめるハイボールが続けて登場するので、飲み比べをしてみるのも面白そうです。この機会に気になる1本を選んでみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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