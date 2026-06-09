COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第121回
忙しい人はこれだけ読めばわかる：COMPUTEX TAIPEI 2026総まとめ
2026年06月09日 10時00分更新
アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が6月5日に閉幕した。本稿では、COMPUTEX TAIPEI 2026を4日間取材してわかったIT業界の動向を総括していく。
NVIDIA RTX Sparkが話題をさらう
今年のCOMPUTEXで最大の注目を集めたのが、Windows PC向け新チップ「NVIDIA RTX Spark」だ。最大128GBのユニファイドメモリーを搭載し、ローカル環境で数十億パラメーター規模の大規模モデルを高速かつ並列に処理できる能力を有する。
これは単なる「速いノートPC」の発表ではない。これまでの「AI PC」といえば、クラウドのAIにアクセスしやすいPC、あるいは一部のAI処理を手元でこなすPCという印象が強かったが、RTX Sparkが狙うのはその先だ。PC上でAIエージェントを動かし、ファイル検索、アプリ横断の作業、画像や動画生成、コード作成などをローカルで処理する。
そのため、各ブースでは、外部ネットワークに接続せず、機密データを保護したまま動作する「ローカルAIエージェント」の活用事例が多数展示されていた。RTX Spark搭載の薄型ノートPCと小型デスクトップPCは、ASUS、Dell、HP、Lenovo、Microsoft Surface、MSIから今秋発売され、AcerとGIGABYTEのモデルも後に続く予定だ。
Intel Arc 3シリーズを採用するメーカーと製品が増大
COMPUTEXを取材して、あらゆるところで目についたのが、インテルのGPU「Intel Arc G3」と「Intel Arc G3 Extreme」だ。これらを採用したPCは今後数ヵ月以内に発売する見通しで、Acerの「Predator Atlas 8」、MSIの「Claw 8 EX AI+」、One-Netbookの「OneXPlayer」などの携帯型ゲーム機での採用がすでに決まっている。これまでGeForceとRadeonに押されて影が薄かったIntel Arcが急激に存在感を増してきているのが印象的だ。
なお、今年のCOMPUTEXは「AI Together」がテーマだけに、どこのメーカーもサーバーやワークステーションといった、AIデータセンター向けソリューションの展示が多めだった。サーバー方面でもIntel Arc G3を導入する製品が増えている。
サーバー向け製品とIntel Arc搭載製品の展示が増大したことが例年にない変化だ。もっともサーバー向けや産業向け製品の展示はこれまでもあったが、今年はとくに多かった。これはAIブームの影響もあるが、メモリーの供給不足問題から、メーカーがBtoCからBtoBに軸足を移していることの表れとも言えるだろう。
次ページでは、PCパーツについて総括しよう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第121回
PCパーツ台湾のファミマで買った「しびれる辛さの冷たい麺」が旨かった！
-
第120回
PCパーツNoctuaの水冷クーラーは作り込みがすごいぞ！ ほぼ無音で動く電源ユニットも！
-
第119回
PCパーツ板ガムサイズで、なんと「96GB」！ AIサーバー向けの超爆速メモリーを見た！
-
第118回
PCパーツおおお！ これこれ！ 古参自作erなら誰もが知る（？）「あのメーカー」に、台湾で再会した
-
第117回
PCパーツPALITの次世代GameRockビデオカードが眩しすぎるっ！ GALAXはスワロで装飾、どっちも自己主張すごいね
-
第116回
PCパーツ本気でやれば、自作PCはここまでグロくて（褒め言葉）かっこいい感じになるのだ……
-
第115回
PCパーツぶっ飛び自作PCアイデア：180mmファン4つ使えば、360×360mmのヤバいラジエーターが出来るんじゃね？
-
第114回
PCパーツ深刻な12V-2x6の焼損問題、台湾Cooler Master本社の出したひとつの答えとは？
-
第113回
PCパーツADATAが注目のXPGブランド新製品を多数公開！ 電源、ケース、チェアまで揃う統一ゲーミング環境に注目
-
第112回
PCFoxconnがAI需要に応える新ハイブリッドデータセンターのインフラをCOMPUTEXで公開
- この連載の一覧へ