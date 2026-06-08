RTX 5060、32GBメモリ、1TB SSDまで揃った“白いゲーミングPC” 30万円切りなのに、MSIのディスプレーが無料で付いてくる

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ゲーミングPCを買うとき、意外と悩ましいのが「本体以外に何をそろえるか」問題。せっかく新しいPCを迎えるなら、モニターも環境もまとめて整えたいところだが、そこに追加出費がドンとのしかかるのが現実だ。そんなタイミングで見逃せないキャンペーンが始まっている。

アイティーシーが展開するゲーミングPCブランドのSTORMでは現在、「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」を開催中。対象製品購入でMSIの120Hz対応ゲーミングモニターが付いてくるほか、全製品の送料が無料となっている。

GK-75F856

価格：289,800円

【CPU】AMD Ryzen5 7500F

【GPU】GeForce RTX 5060

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060を搭載した白系ゲーミングPC。メモリ32GB、NVMe SSD 1TBを標準で備え、ゲームはもちろん配信や作業用にも余裕を持たせた構成だ。

270度強化ガラスや液晶簡易水冷、LED演出による“魅せるPC”感もあり、性能だけでなくデスク映えまで重視する人に狙い目の一台といえる。

また、キャンペーン対象商品なので、MSIの27インチゲーミングモニター「PRO MP275W E2」が無料でセットになっている。