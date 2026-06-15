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ロードマップでわかる！当世プロセッサー事情 第860回

次世代NVLinkの布石か？ TSMCの光電融合技術「COUPE」がもたらすAIサーバーの光接続

2026年06月15日 12時00分更新

文● 大原雄介（http://www.yusuke-ohara.com/）　編集●北村／ASCII

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　前回はNVIDIAのISSCC 2026での講演を解説したが、NVIDIAはあくまでもファブレスの企業なので製造は外部のTSMCに委託する格好となる。ということで今回はTSMCのChih-Tsung Shih氏(Technical Manager, Silicon Photonics and Analog Devices Division)による"Silicon Photonics Platform for Next-Generation HPC Technologies"の内容を解説したい。

銅の限界と光へのステップ
そして使用される素材

　なぜ銅配線を光ファイバーにするのか？　という簡単明快な理由が下の画像だ。表皮効果(Skin effect:信号周波数が上がると、配線の外周に近いところでだけ電流が流れるようになる)による抵抗増や速度の限界、物理的なケーブルの体積や重量などが問題になるという話だ。

これまではコストが最大の理由で、銅配線が多用されてきた。それにしてももう少しマシな写真はなかったのか？＞右下

　ではどこで光ファイバーにするのか？というのが下の画像で、現状クロスオーバーしているのがスケールアップ、基板上は引き続き銅配線という認識は正しいだろう。

銅配線から光ファイバーに変更するタイミング。Scale-acrossという言い方はあまり聞かない

　その光ファイバーを利用する場合にどんな構造になるのか？　をまとめたのが下の画像である。

光ファイバーを利用する場合の構造。ただこの順で出てきたわけではなく、1→4→3→2という感じ。5は1～4とまったく異なる流れで立ち上がっている

　従来のPluggable Transceiverを利用するのが一番上のRetimed Pluggable。そこから送信側だけを残し受信側の処理をASIC側に移したのがLRO(Linear Receiver Optics)、送受信の処理を両方ASICに移したのがLPO(Linear Pluggable Optics)、光信号と電気信号の処理をチップレットなどに移行させ、Pluggable Moduleの必要性まで排除したのがCPO(Co-Package Optics)、将来的には光ファイバーでなくインターポーザーや基板に光信号を通し、これでチップレット間も接続するというのがOptical on Interposerになる。

　次は光接続を構成するコンポーネントについてだ。大きく分けるとIII-V(*1)とSi(シリコン)、SiN(窒化シリコン)があり、それぞれ用途が異なる。幸いなのは、通常のCMOSプロセスで統合して製造できることで、これがコスト削減や消費電力/部品点数削減に大きな効果がある。

光接続を構成する要素。といっても高速ロジック向けのCMOSプロセスでは難しく、BCD(Bipolar・CMOS・DMOS)プロセスやRF CMOSプロセスなど、少し違ったものになる。CPOの議論をするときに、EICとPICで別々のプロセスを利用する理由がこのへんにある

(*1) III-V族半導体:III族は例えばアルミニウム・ガリウム・インジウム、V族は窒素・リン・ヒ素・アンチモンなどがあり、これを組み合わせて半導体を作る。

　導光路に関しては、Si/SiN系はIndex Contrast(屈曲率コントラスト)が高いため、長距離伝達の際にはロスが大きくなるが、その代わり導光路を曲げる際の曲率を小さくできるし、小型化も可能である。

光ファイバーは数m～数kmの伝達には有利だが導光路の幅は～7μmと大きく、曲率は半径5000μmとさらに大きい。Si/SiNははるかに小さいのがわかる。このあたりは、どのくらいの到達距離を狙うかで用途が別れる部分だ

　これは特にシリコン・インターポーザーや基板に光を通す場合に有利だし、CPOにおけるPICの小型化にも貢献する。ではSiとSiNのどちらが有利か？　というのが下の画像である。

SiとSiNのどちらが有利か？　を示す画像。連載834回で取り上げたGlobalFoundriesのフォトニクスの実装でも、SiNが有利という話が出てきていた

　純粋に導光路として考えるとSiNの方が便利ではある。ただ単なる導光路ならSiNでいいが、アクティブデバイスは作れないこと、それと価格が上がるあたりがトレードオフのポイントとなる。

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