ゲームの祭典「Summer Game Fest 2026」6月6日午前6時から開催
ゲームの祭典「Summer Game Fest 2026」が、いよいよ6月6日午前6時から開催される。
・ニコニコ生放送はこちら（通訳字幕付き）
https://live.nicovideo.jp/watch/lv350526355
これは、ゲームジャーナリストのジェフ・キーリー氏が毎年夏に主催するゲームの発表イベント。昨年は、「コードヴェイン2」「バイオハザード9（レクイエム）」「STRANGER THAN HEAVEN（龍が如くスタジオ新作）」などが発表された。
今年もYouTubeでの配信のほか、ニコニコ生放送にてリアルタイム生成の「Sentio」日本語字幕付きで放送する。ちなみに現地会場はアカデミー賞授賞式などで知られるドルビー・シアターとのこと。放送時間は120分を予定している。
ユーザーからは「FFVIIの最終作マジで来そう」「バイオ新作来るか…？」「ペルソナに動きアリ」「ワイルズMR来るのかどうか。もう夏だろ」「スト６のYear4が来るという噂」「そろそろダスクブラッドの新情報に期待」などの声が寄せられている。
また、その後にインディーゲーム向けのイベント「Day of the Devs Summer Game Fest Edition」も開催される。合わせてチェックしてみてはいかがだろうか。
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