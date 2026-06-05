ゲームの祭典「Summer Game Fest 2026」が、いよいよ6月6日午前6時から開催される。

これは、ゲームジャーナリストのジェフ・キーリー氏が毎年夏に主催するゲームの発表イベント。昨年は、「コードヴェイン2」「バイオハザード9（レクイエム）」「STRANGER THAN HEAVEN（龍が如くスタジオ新作）」などが発表された。

今年もYouTubeでの配信のほか、ニコニコ生放送にてリアルタイム生成の「Sentio」日本語字幕付きで放送する。ちなみに現地会場はアカデミー賞授賞式などで知られるドルビー・シアターとのこと。放送時間は120分を予定している。

ユーザーからは「FFVIIの最終作マジで来そう」「バイオ新作来るか…？」「ペルソナに動きアリ」「ワイルズMR来るのかどうか。もう夏だろ」「スト６のYear4が来るという噂」「そろそろダスクブラッドの新情報に期待」などの声が寄せられている。

また、その後にインディーゲーム向けのイベント「Day of the Devs Summer Game Fest Edition」も開催される。合わせてチェックしてみてはいかがだろうか。