ドワンゴは6月5日、同社が運営するライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、「Summer Game Fest」をはじめとする計5つの「新作ゲーム発表イベント」の模様を日本語同時通訳付きで生放送、または日本語字幕付きで配信すると発表した。対象となるイベントは以下の通り。

・2024年6月8日午前6時（日本時間）【日本語同時通訳付き】

「Summer Game Fest 2024」

「Day of the Devs: Summer Game Fest Edition」

「Devolver Direct」

・2024年6月9日午前4時（日本時間）【日本語字幕付き】

「Future Games Show: Summer Showcase 2024」

・2024年6月10日午前5時（日本時間）【日本語字幕付き】

「PC Gaming Show 2024」

【備考】

「Day of the Devs: Summer Game Fest Edition」：インディーズ作品に焦点を当てた併催イベント

「Devolver Direct」：インディーゲームパブリッシャーDevolver Digital社のタイトルを紹介するイベント

「Future Games Show: Summer Showcase 2024」：大型タイトルからインディーズタイトルまで幅広く紹介するイベント

「PC Gaming Show 2024」：PCタイトルを中心に紹介するイベント

「Summer Game Fest」は、世界中のゲームメーカーが集い、大型プロジェクトの初公開情報や新トレーラーなどを披露するイベントだ。

主催はゲームジャーナリストのジェフ・キーリー氏が務め、昨年は総視聴者数が過去最高の3400万人超、ピーク時の同時視聴者数は380万人超を記録し話題となった。

第5回となる今回は、55社を超えるゲームデベロッパー・パブリッシャーが参加予定だという。

ニコニコ生放送では、「Summer Game Fest 2024」とその直後に開催される「Day of the Devs: Summer Game Fest Edition」と「Devolver Direct」をリアルタイムで同時通訳付きで、翌日以降開催される「Future Games Show: Summer Showcase 2024」と「PC Gaming Show 2024」を日本語字幕付きでお届け。

また、本放送はニコニコ生放送で「実況可能番組」となっており、ユーザー生放送内へ映像を引用して実況配信を楽しめるという。

・生放送実況について

https://qa.nicovideo.jp/faq/show/18610

【番組概要】

番組タイトル：「Summer Game Fest 2024 同時通訳生放送」

・放送日時：2024年6月8日 午前6時開始～（日本時間）

・視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv345106658

・関連URL：

・Summer Game Fest公式サイト：https://www.summergamefest.com/

・Day of the Devs公式サイト：https://www.dayofthedevs.com/

・Devolver Direct公式サイト：https://www.devolverdirect.com/

番組タイトル：「Future Games Show: Summer Showcase 2024 日本語字幕版」

・放送日時：2024年6月9日 午前4時開始～（日本時間）

・視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv345311153

・関連URL：

・Future Games Show公式サイト：https://www.gamesradar.com/future-games-show/

番組タイトル：「PC Gaming Show 2024 日本語字幕版」

・放送日時：2024年6月10日 午前5時開始～（日本時間）

・視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv345311185

・関連URL：

・PC Gaming Show公式サイト：https://www.pcgamingshow.com/