Wi-Fi 7対応の法人向け10Gbpsルーター登場　6GHz帯で高速・安定通信

エレコムは、INTERNETおよびLANに10Gbps対応ポートを搭載し、最新のWi-Fi 7規格に対応した法人向けのWi-Fiルーター「WRC-BE100XS-BH」を6月上旬より発売する。価格は54,780円。

新製品「WRC-BE100XS-BH」は、10Gbpsインターネット接続サービスのメリットを最大限に引き出すWi-Fiルーターだ。INTERNETおよびLANには10Gbps対応ポートを備え、最新のWi-Fi 7に対応することで、動画視聴、オンライン会議、ゲームなど、幅広い用途での高速通信をサポートする。LAN側でも10Gbps通信が利用可能となり、家庭内ネットワークの高速化にも寄与する。

本製品の特長は、多くの新機能を搭載していることにある。特に、6GHz帯の導入により電波干渉を回避し、安定した高速通信を実現する。また、Wi-Fi EasyMesh対応により、通信エリアの効率的な拡大が可能で、「らくらく引っ越し機能」により既存ルーターからの乗り換えも容易に行える。この製品の導入により、10Gbpsの高速インターネット回線の性能をフルに活用することができる。

さらに、WPA3 Personal対応のセキュリティや、「ゲストSSID」機能を提供し、安心してネットワークを使用できる。製品は、専用ACアダプターとLANケーブル付きで提供される。