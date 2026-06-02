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玄人志向、Radeon RX 9070 GRE搭載グラボ発売　12GB VRAM・トリプルファン採用

2026年06月02日 15時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　PCパーツブランド「玄人志向」は、新たにRadeon RX 9070 GREトリプルファン搭載グラフィックボード『RD-RX9070GRE-E12GB/TP』を発売した。価格は98,980円前後の見込み。

　新製品『RD-RX9070GRE-E12GB/TP』は、強力なトリプルファンを搭載し、優れた冷却性能でグラフィックボードの安定動作を提供する。さらに、AMD RDNA 4アーキテクチャを採用しており、レイトレーシング性能を強化している点が特長だ。

　また、AI技術を用いたAMD FidelityFX Super Resolution 4によるディテール豊かなアップスケーリング機能を搭載しており、12GBのVRAMがゲームだけでなくAIワークロードにも対応可能な設計となっている。コアクロックはBoost時に2790MHzを実現し、メモリ速度は18Gbps、メモリビット幅は192bitの構成だ。

　出力はDisplayPort2.1aが3ポート、HDMI2.1bが1ポート備わっており、高解像度映像の出力に対応している。製品の保証期間は1年間となっている。

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