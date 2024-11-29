無難な休日なんて真っ二つ！ 6月6日・7日、胸躍る「サムライの週末」が会津若松市で待っている！

「侍」と聞くだけで、歴史にくわしくなくても心が高鳴る！ そんな“本物の和文化”に出会える特別な2日間が、会津で始まります。

時代劇やお城が好きな人はもちろん、ふだん歴史にあまり触れない人でも、侍の所作や城下町の空気には思わず惹きつけられるもの。そんな憧れの侍文化が今も色濃く息づく会津若松市で、この春、和の魅力を全身で体感できる観光イベント「會津 SAMURAI WEEK 2026 春の陣」が開催されます。今回は、この場所ならではの見どころをたっぷりご紹介します。

会津の侍イベント、ふくしまDC特別版！

福島県会津若松市では、2026年6月6日（土）から7日（日）までの2日間、「ふくしまデスティネーションキャンペーン」にあわせて「會津 SAMURAI WEEK 2026 春の陣」が開催されます。会場は鶴ヶ城公園をはじめ、御薬園、会津武家屋敷、會津藩校日新館、福島県立博物館など市内各所です。本イベントは、会津若松市が掲げる「SAMURAI CITY」コンセプトを体現する催しで、2025年11月の初開催に続く2回目の開催となります。武家社会の歴史が息づく城下町を舞台に、侍や会津の歴史・文化に気軽に触れられるステージ、体験企画、グルメなどが展開されます。

メイン会場となる鶴ヶ城では、2つの大きな催しが行われます。まず本丸会場では、「鶴ヶ城サムライフェス2026」を開催。天守閣を背景にした特設ステージでは、世界的に活躍する侍アーティスト「剣伎衆かむゐ」による迫力満点の殺陣パフォーマンスをはじめ、地元の「會舞道郷人」による情熱的なよさこい演舞、なぎなた演武、力強い和太鼓演奏など、多彩なステージが繰り広げられます。

また二ノ丸会場では、6月7日（日）限定で「鶴ヶ城ニノマルシェ」を実施。会津エリア最大級のマーケットとして、地元グルメやクラフト雑貨など約50店舗が集まり、にぎわいあふれるひとときを楽しめます。さらに、親子でゆったり過ごせる「こども遊び広場」も登場します。

そのほか市内各所でも、会津の歴史や文化を五感で味わえる多彩なプログラムを用意。甲冑着付け体験、活気あるマルシェ、華やかなステージイベントに加え、伝統的な餅つきや呈茶、親子で楽しめる「段ボール刀作り」ワークショップなど、世代を問わず参加しやすい企画がそろいます。名城・鶴ヶ城を中心に、市内6つの名所を舞台に繰り広げられるこの2日間は、歴史をただ眺めるだけでなく、自らその世界に入り込めるのが大きな魅力です。

忙しい日常を少しだけ離れて、気の置けない友達と、親子で、大切な人と、会津の城下町で“侍の週末”を過ごしてみませんか。見る、味わう、体験する。そのすべてが、会津ならではの歴史と文化の奥深さを感じさせてくれる週末です！

「會津 SAMURAI WEEK 2026 春の陣」

●日程：2026年6月6日（土）～7日（日）

●場所：鶴ヶ城公園（本丸・二の丸）、御薬園、会津武家屋敷、會津藩校

日新館、福島県立博物館、など会津若松市内の施設予定

●住所：福島県会津若松市追手町1-1 鶴ヶ城（メイン会場）

●時間：施設により異なります。詳細は各施設へお問い合わせください。