ジャズバーデビューに最適！ 1,000円で本格ジャズの生演奏が聴き放題「宇都宮ジャズクルージング」の魅力

「本格的なジャズライブを聴いてみたいけど、ジャズバーってなんとなく敷居が高そう」──正直、ずっとそんな気持ちがありました。でも、その一歩を踏み出すきっかけになりそうなイベントを見つけたので、ご紹介します。それが、栃木県宇都宮市で定期的に開催されているイベント「宇都宮ジャズクルージング」です。

「ジャズの街」宇都宮、恒例の音楽イベントが今年も！

「宇都宮ジャズクルージング」は、「ジャズの街」として知られる栃木県宇都宮市で年に数回（主に3回程度）開催されている音楽イベント。宇都宮の市街地を舞台に、本格的なジャズの生演奏が街中に響き渡るというこのイベント。ジャズへの深い知識はまったく不要で、誰でも気軽に参加できるのが最大の特徴です。

2026年は、Vol.1が6月6日に開催されます。

誰でも簡単♪ ジャズクルージングの楽しみ方

ジャズクルージングの仕組みはとってもシンプル。1枚の共通チケット（フリーパス）を買えば、宇都宮ジャズ協会に加盟する複数の店舗──ジャズバー、ライブハウス、カフェなど──を自由にはしごしながら、各店の生演奏を楽しめます。

当日は中心市街地のあちこちのお店からジャズの音色が漏れ聞こえてくるらしく、街全体がひとつの会場みたいな感覚になるそうです。ジャズに詳しくなくても、まるでお祭りのような雰囲気の中でカジュアルに楽しめそうですよね！

チケットは前売り1,000円、当日1,200円程度と、かなりリーズナブル。通常はお店ごとにかかるミュージックチャージが、このチケット1枚で全店舗まとめて無料になります。「次はどのお店に入ろうか」と街を歩く時間そのものが楽しみになりそうです。

ただ、いくつか注意点もあり。ミュージックチャージは無料になりますが、各店舗に入るごとに1ドリンク以上の注文が必要になります。また、店舗によっては別途テーブルチャージがかかる場合もあるので、事前に確認しておく安心ですよ。

満席のお店があっても、街に流れるジャズを聴きながら次の一軒を探す時間さえも楽しみになるのがこのイベントの魅力です。イベント特有の開放感に満ちているため、初心者の方でも気負わず、宇都宮の夜を自由に散策しながら、自分なりのジャズの楽しみ方を見つけることができちゃいます。今年の夏は宇都宮で「ジャズ体験デビュー」、しちゃいませんか？

宇都宮ジャズクルージング2026 Vol.1

開催日：2026年6月6日

開催場所：宇都宮ジャズ協会加盟店舗

営業時間：各店舗による

料金：フリーパス前売り券 1枚1,000円／当日券1,200円

※別途ドリンク代