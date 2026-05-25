コロプラは5月25日、Android／iOS向けクイズ＆カードバトルRPG『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』（以下、『黒猫のウィズ』）について、カプコンの人気データアクションRPG『ロックマンエグゼ』とのコラボレーションイベントを開催すると発表。開催日は、2026年5月29日より。

「ロックマンエグゼ」シリーズは2026年3月21日に、第一作『バトルネットワーク ロックマンエグゼ』の発売から25周年を迎えている。登場キャラクターやキャンペーンなどコラボレーションイベントに関する続報は、随時公式Xやゲーム内にて公開するとのことなので、楽しみにしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

ジャンル：クイズ＆カードバトルRPG

配信：コロプラ

プラットフォーム：Android 8 以降／iOS 15.0以降（iPhone／iPad／iPod Touch）

配信日：配信中（2013年3月5日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©COLOPL, Inc.

©CAPCOM

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