「ロックマンエグゼ」シリーズは今年で25周年！
『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』×『ロックマンエグゼ』のコラボイベントが5月29日より開催決定！
コロプラは5月25日、Android／iOS向けクイズ＆カードバトルRPG『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』（以下、『黒猫のウィズ』）について、カプコンの人気データアクションRPG『ロックマンエグゼ』とのコラボレーションイベントを開催すると発表。開催日は、2026年5月29日より。
「ロックマンエグゼ」シリーズは2026年3月21日に、第一作『バトルネットワーク ロックマンエグゼ』の発売から25周年を迎えている。登場キャラクターやキャンペーンなどコラボレーションイベントに関する続報は、随時公式Xやゲーム内にて公開するとのことなので、楽しみにしよう。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/#黒猫ロックマンエグゼコラボ— 【公式】クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ (@colopl_quiz) May 25, 2026
🌐5/29（金）開催決定🌐
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/#ロックマンエグゼ の世界とコラボレーション✨
黒ウィズのどのキャラが登場するのか、ぜひ予想してみてね📶 pic.twitter.com/gGIhYacdN8
【ゲーム情報】
タイトル：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ
ジャンル：クイズ＆カードバトルRPG
配信：コロプラ
プラットフォーム：Android 8 以降／iOS 15.0以降（iPhone／iPad／iPod Touch）
配信日：配信中（2013年3月5日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©COLOPL, Inc.
©CAPCOM
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