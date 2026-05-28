40周年の「ドラゴンクエスト」タイトルが目白押し！
『ドラクエVII R』が初セール！「スクエニ トクトク！カーニバル」が各デジタルストアで開催中
スクウェア・エニックスは5月28日、各デジタルストアで配信中のダウンロード版タイトルのセールとなる「スクエニ トクトク！カーニバル」を開催中だと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。
本セールでは、待望の初セールとなる『ドラゴンクエストVII Reimagined』を筆頭に、40周年を迎えた「ドラゴンクエスト」シリーズのダウンロード版タイトルが登場。また、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』や『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』をはじめとする人気の準新作や旧作がお得に購入できる。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://sqex.to/urq16
▼若本規夫さんのナレーションによるセール紹介動画はこちら
https://youtu.be/ONORc9mQlvk
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■セール対象タイトルピックアップ
【初セール】
『ドラゴンクエストVII Reimagined』
『ドラゴンクエストVII Reimagined デジタルデラックス版』
PS5／Switch 2／Switch／XSX|S／Windows／Steam
25％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
【割引率アップ！】
『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』
Switch／Steam／iOS／Android
MAX75％オフ
※Steam、iOS、Android版には本編と3つの追加ダウンロードコンテンツが含まれます
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
【割引率アップ！】
HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』
PS5／Switch／XSX|S／Windwos／Steam
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
【割引率アップ！】
HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』
PS5／Switch 2／Switch／XSX|S／Windows／Steam
30％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS』
PS4／Switch／Xbox One／Steam／Epic
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島』
PS4／Switch／Xbox One／Steam
50％オフ
※Xbox One、Windows、Steam版には本編と追加ダウンロードコンテンツ第1～3弾の内容が含まれます
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
【割引率アップ！】
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
PS5
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
【割引率アップ！】
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』
PS5／PS4／XSX|S／Xbox One
65％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
「ニーア」バンドル
PS4
60％オフ
© SQUARE ENIX
(NieR:Automata Game of the YoRHa Edition)Developed by PlatinumGames Inc.
(NieR Replicant ver.1.22474487139...)Developed by Toylogic Inc.
■スマートフォンで遊べる「ドラゴンクエスト」もお得！
『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』
iOS／Android
40％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
Developed by: ArtePiazza
『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』
iOS／Android
40％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
Developed by: ArtePiazza
『ドラゴンクエストVI 幻の大地』
iOS／Android
40％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX
Developed by: ArtePiazza
『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』
iOS／Android
40％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
■おすすめタイトル診断結果をシェアして参加しよう！
「#ドラクエ診断」キャンペーン開催
セールの開催とあわせ、「ドラゴンクエスト」公式X（https://x.com/DQ_PR?lang=ja）で「#ドラクエ診断」キャンペーンを開催中。参加した人の中から、抽選で合計100名に公式オンラインショップ「スクウェア・エニックスe-STORE」で使えるクーポンをプレゼント。奮って参加しよう。
新たに「#ドラクエ診断」サイト（https://sqex.to/dqshindan_pr）がオープン！ 簡単な質問に答えるだけで、あなたの性格や好みにあったシリーズタイトルを紹介するサイトとなっている。「ドラゴンクエスト、興味あるけどどれを遊べば良いか分からない…」そんな時はぜひ診断してみよう。
さらに、今なら診断結果をXにシェアすると参加できるキャンペーンも実施中だ。参加可能期限は、2026年6月10日23時59分まで。
【キャンペーン概要】
参加方法：
1. ドラゴンクエスト宣伝担当Xアカウント（https://x.com/DQ_PR）をフォロー
2. 「#ドラクエ診断」サイト（https://sqex.to/dqshindan_pr）で診断する
3. 診断結果をXに投稿
賞品：
いずれかを抽選で100名にプレゼント！
●スクウェア・エニックスe-STOREクーポン（500円分） × 80名
●スクウェア・エニックスe-STOREクーポン（2000円分） × 15名
●スクウェア・エニックスe-STOREクーポン（5000円分） × 4名
●スクウェア・エニックスe-STOREクーポン（1万円分） × 1名
※賞品は選べません。
※2025年11月以降、Xチャット（旧ダイレクトメッセージ）にて4桁のパスコードを設定していない場合、通知やメッセージを確認できない可能性がございます。必ずご確認ください。
応募規約など詳細：
https://sqex.to/dqshindan26cp
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