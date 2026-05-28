スクウェア・エニックスは5月28日、各デジタルストアで配信中のダウンロード版タイトルのセールとなる「スクエニ トクトク！カーニバル」を開催中だと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。

本セールでは、待望の初セールとなる『ドラゴンクエストVII Reimagined』を筆頭に、40周年を迎えた「ドラゴンクエスト」シリーズのダウンロード版タイトルが登場。また、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』や『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』をはじめとする人気の準新作や旧作がお得に購入できる。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://sqex.to/urq16

▼若本規夫さんのナレーションによるセール紹介動画はこちら

https://youtu.be/ONORc9mQlvk

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■セール対象タイトルピックアップ

【初セール】

『ドラゴンクエストVII Reimagined』

『ドラゴンクエストVII Reimagined デジタルデラックス版』

PS5／Switch 2／Switch／XSX|S／Windows／Steam

25％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

【割引率アップ！】

『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』

Switch／Steam／iOS／Android

MAX75％オフ

※Steam、iOS、Android版には本編と3つの追加ダウンロードコンテンツが含まれます

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

【割引率アップ！】

HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

PS5／Switch／XSX|S／Windwos／Steam

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

【割引率アップ！】

HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』

PS5／Switch 2／Switch／XSX|S／Windows／Steam

30％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS』

PS4／Switch／Xbox One／Steam／Epic

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島』

PS4／Switch／Xbox One／Steam

50％オフ

※Xbox One、Windows、Steam版には本編と追加ダウンロードコンテンツ第1～3弾の内容が含まれます

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

【割引率アップ！】

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

PS5

60％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

【割引率アップ！】

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PS5／PS4／XSX|S／Xbox One

65％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PS5／PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

「ニーア」バンドル

PS4

60％オフ

© SQUARE ENIX

(NieR:Automata Game of the YoRHa Edition)Developed by PlatinumGames Inc.

(NieR Replicant ver.1.22474487139...)Developed by Toylogic Inc.

■スマートフォンで遊べる「ドラゴンクエスト」もお得！

『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』

iOS／Android

40％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

Developed by: ArtePiazza

『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』

iOS／Android

40％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

Developed by: ArtePiazza

『ドラゴンクエストVI 幻の大地』

iOS／Android

40％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX

Developed by: ArtePiazza

『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』

iOS／Android

40％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

■おすすめタイトル診断結果をシェアして参加しよう！

「#ドラクエ診断」キャンペーン開催

セールの開催とあわせ、「ドラゴンクエスト」公式X（https://x.com/DQ_PR?lang=ja）で「#ドラクエ診断」キャンペーンを開催中。参加した人の中から、抽選で合計100名に公式オンラインショップ「スクウェア・エニックスe-STORE」で使えるクーポンをプレゼント。奮って参加しよう。

新たに「#ドラクエ診断」サイト（https://sqex.to/dqshindan_pr）がオープン！ 簡単な質問に答えるだけで、あなたの性格や好みにあったシリーズタイトルを紹介するサイトとなっている。「ドラゴンクエスト、興味あるけどどれを遊べば良いか分からない…」そんな時はぜひ診断してみよう。

さらに、今なら診断結果をXにシェアすると参加できるキャンペーンも実施中だ。参加可能期限は、2026年6月10日23時59分まで。

【キャンペーン概要】

参加方法：

1. ドラゴンクエスト宣伝担当Xアカウント（https://x.com/DQ_PR）をフォロー

2. 「#ドラクエ診断」サイト（https://sqex.to/dqshindan_pr）で診断する

3. 診断結果をXに投稿

賞品：

いずれかを抽選で100名にプレゼント！

●スクウェア・エニックスe-STOREクーポン（500円分） × 80名

●スクウェア・エニックスe-STOREクーポン（2000円分） × 15名

●スクウェア・エニックスe-STOREクーポン（5000円分） × 4名

●スクウェア・エニックスe-STOREクーポン（1万円分） × 1名

※賞品は選べません。

※2025年11月以降、Xチャット（旧ダイレクトメッセージ）にて4桁のパスコードを設定していない場合、通知やメッセージを確認できない可能性がございます。必ずご確認ください。

応募規約など詳細：

https://sqex.to/dqshindan26cp