シリーズのセット製品も要注目！
「モンスターハンター」はじめ人気シリーズがお買い得！「CAPCOM MID YEAR SALE」が開催中
カプコンは5月27日より、各デジタルストアで「CAPCOM MID YEAR SALE」開催中。セール期間は、ストアやタイトルによって異なるので、下記を確認してほしい。
今回のセールでは、先日エクストラゲーム「LEON MUST DIE FOREVER」が配信され注目を集める『バイオハザード レクイエム』が、PlayStation Storeとニンテンドーeショップで初登場。
ほかにも「モンスターハンター」をはじめ、「バイオハザード」「ストリートファイター」「逆転裁判」「ロックマン」「鬼武者」などの人気シリーズや名作アクションの数々がお買い得となっている。
以下では、セールの対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設ページを確認してほしい。
【セール概要】
セール名：CAPCOM MID YEAR SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale03-hei5m/ja-jp/
※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
■セールタイトルピックアップ！
『バイオハザード レクイエム』（ゲーム本編）
●PlayStation Store
PS5 - 2026年6月10日23時59分まで
通常価格：8990円
セール価格【20%OFF!!】：7192円
●ニンテンドーeショップ
Nintendo Switch 2 - 2026年6月22日23時59分まで
通常価格：8990円
セール価格【20％オフ!!】：7192円
『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）
●PlayStation Store
PS4 - 2026年6月10日23時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【40％オフ!!】：2994円
●Steam Store
Steam - 2026年6月9日1時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【40％オフ!!】：2994円
『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編 パック）
収録内容：
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
●PlayStation Store
PS4 - 2026年6月10日23時59分まで
通常価格：6990円
セール価格【55％オフ!!】：3145円
●Steam Store
Steam - 2026年6月9日1時59分まで
通常価格：6990円
セール価格【55％オフ!!】：3145円
『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
●PlayStation Store
PS4 - 2026年6月10日23時59分まで
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
●Steam Store
Steam - 2026年6月9日1時59分まで
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】986円
『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）
●PlayStation Store
PS4 - 2026年6月10日23時59分まで
通常価格：2490円
セール価格【60％オフ!!】：996円
●ニンテンドーeショップ
Nintendo Switch - 2026年6月22日23時59分まで
通常価格：2490円
セール価格【60％オフ!!】：996円
『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』（ゲーム本編）
●PlayStation Store
PS4 - 2026年6月10日23時59分まで
通常価格：2490円
セール価格【60％オフ!!】：996円
●ニンテンドーeショップ
Nintendo Switch - 2026年6月22日23時59分まで
通常価格：2490円
セール価格【60％オフ!!】：996円
『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）
収録内容：
『鬼武者』
『鬼武者2』
●PlayStation Store
PS4 - 2026年6月10日23時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
●Steam Store
Steam - 2026年6月9日1時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
●ニンテンドーeショップ
Nintendo Switch - 2026年6月22日23時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）
●PlayStation Store
PS4 - 2026年6月10日23時59分まで
通常価格：5990円
セール価格【60％オフ!!】：2396円
●Steam Store
Steam - 2026年6月9日1時59分まで
通常価格：5990円
セール価格【60％オフ!!】：2396円
『マーベル VS. カプコン：インフィニット スタンダードエディション』（ゲーム本編）
●PlayStation Store
PS4 - 2026年6月10日23時59分まで
通常価格：3990円
セール価格【88％オフ!!】：478円
●Steam Store
Steam - 2026年6月9日1時59分まで
通常価格：3990円
セール価格【88％オフ!!】：478円
■PlayStation Store
2026年6月10日23時59分まで
PS5／PS4『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：7990円
セール価格【35％オフ!!】：5193円
PS5／PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
PS5『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【58％オフ!!】：3775円
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
PS5／PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【84％オフ!!】：958円
PS4『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
収録内容：
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
PS5／PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【75％オフ!!】：1247円
PS5／PS4『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：9990円
セール価格【67％オフ!!】：3296円
収録内容：
『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』
『BIOHAZARD RE:3 Z Version』
『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』
『BIOHAZARD RESISTANCE』
『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』
『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』
PS5／PS4『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【80％オフ!!】：798円
PS5／PS4『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【80％オフ!!】：798円
PS5／PS4『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【80％オフ!!】：1198円
収録内容：
『バイオハザード RE:2』
『バイオハザード RE:3』
PS5／PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
PS5／PS4『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』（ゲーム本編 パック）
通常価格：7990円
セール価格【75％オフ!!】：1997円
収録内容：
『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』
『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』
■ニンテンドーeショップ
2026年6月22日23時59分まで
Switch 2 『バイオハザード ヴィレッジ Z Versionゴールドエディション』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：4990円
セール価格【20％オフ!!】：3990円
Switch 2 『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスクVer.』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2990円
Switch 2 『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル Z Version』（ゲーム本編 パック）
通常価格：7990円
セール価格【25％オフ!!】：5990円
収録内容：
『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスクVer.』
『バイオハザード ヴィレッジ Z Versionゴールドエディション』
■Steam Store
2026年6月9日1時59分まで
【CAPCOM MID-YEAR SALE】
https://store.steampowered.com/publisher/capcom/sale/midyear
Steam『Capcom Arcade Stadium Complete Pack』（ゲーム本編＋追加タイトル62本）
通常価格：5990円
セール価格【75％オフ!!】：1497円
©CAPCOM
本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります