セガは5月27日より、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ アーリーサマーセール」を開催中。

セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が35％オフ、1988年の日本を舞台に、2人の若き主人公・桐生一馬と真島吾朗を中心とした物語が展開する『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』が33％オフでセールに登場。

また、Metacriticユーザースコア8.6を記録（※）し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』が50％オフでラインアップしている。

※『SHINOBI 復讐の斬撃』Steam版での獲得スコア。

アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』が最大50％オフで登場。なお、セール期間はPlayStation Storeが本日より6月10日までで、ニンテンドーeショップは6月3日から16日までだ。

以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳細は特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26e-summer&utm_term=jp

■PS5／PS4『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』

セール価格：5843円（35％オフ）

©SEGA

■PS5／Switch 2『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』

セール価格：3979円（33％オフ）

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、6月3日から6月16日までとなります。

©SEGA

■PS5／PS4／Switch『SHINOBI 復讐の斬撃』

セール価格：1650円（50％オフ）

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、6月3日から6月16日までとなります。

©SEGA

■Switch 2『ペルソナ３ リロード』

■PS5／PS4『ペルソナ３ リロード』デジタルデラックスエディション

■PS5／PS4『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディション

セール価格：

Switch 2：4990円（35％オフ）

PS5／PS4デジタルデラックスエディション：5203円（50％オフ）

PS5／PS4デジタルプレミアムエディション：6864円（50％オフ）

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、6月9日までとなります。

©ATLUS. ©SEGA.