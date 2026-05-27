『ペルソナ３ リロード』の各エディションもセール中！
PS5／Switch 2版『龍が如く０ 誓いの場所 DC』がお買い得！「セガ アーリーサマーセール」が開催中
セガは5月27日より、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ アーリーサマーセール」を開催中。
セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が35％オフ、1988年の日本を舞台に、2人の若き主人公・桐生一馬と真島吾朗を中心とした物語が展開する『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』が33％オフでセールに登場。
また、Metacriticユーザースコア8.6を記録（※）し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』が50％オフでラインアップしている。
※『SHINOBI 復讐の斬撃』Steam版での獲得スコア。
アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』が最大50％オフで登場。なお、セール期間はPlayStation Storeが本日より6月10日までで、ニンテンドーeショップは6月3日から16日までだ。
以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳細は特設サイトを確認してほしい。
▼「ダウンロード版セール特設サイト」
https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26e-summer&utm_term=jp
■PS5／PS4『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』
セール価格：5843円（35％オフ）
©SEGA
■PS5／Switch 2『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』
セール価格：3979円（33％オフ）
※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、6月3日から6月16日までとなります。
©SEGA
■PS5／PS4／Switch『SHINOBI 復讐の斬撃』
セール価格：1650円（50％オフ）
※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、6月3日から6月16日までとなります。
©SEGA
■Switch 2『ペルソナ３ リロード』
■PS5／PS4『ペルソナ３ リロード』デジタルデラックスエディション
■PS5／PS4『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディション
セール価格：
Switch 2：4990円（35％オフ）
PS5／PS4デジタルデラックスエディション：5203円（50％オフ）
PS5／PS4デジタルプレミアムエディション：6864円（50％オフ）
※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、6月9日までとなります。
©ATLUS. ©SEGA.
※ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。 ※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります