アイドルグループ「イイトコドリ」の黄色担当として活躍中の野田ひなたさんが、2nd DVD「ひなたのぬくもり」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：120分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月9日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

GW期間中はグループで数々のライブに参加し、「休みの日に会えるのがアイドルならではだと思うのですが、ドリッパー（＝ファンのこと）のみんなと盛り上がれてうれしかった」と語った野田さん。今回のイベントにも、応援のテンションを上げた多くのドリッパーが集まった。

――2nd DVDの内容は？

【野田ひなた】 秋に沖縄のリゾートヴィラで撮ったのですが、「初めての南国デート」がコンセプトです。ビーチではしゃぐのはもちろん、テラスで過ごしたり、メイドのコスプレを披露したり、一夜を過ごしちゃったり……。ドキドキしてもらえると思います。

――オススメは？

【野田ひなた】 青のノースリーブニットと黒のタイトなスカートで魅せるシーンです。こういうタイトな服はプライベートでも着ないのすが、「意外と似合っているかも？」と思うようになって、これを機に選ぶようになったんです。普段より大人っぽいイメージなところも推しです。

――逆に普段の自分らしさが出せたのは？

【野田ひなた】 ラストに収録された朝ベッドのシーンです。寝ているところから始まるのですが、本当に寝そうになってしまい、そのときの寝顔は素のままでした。メイド服を着てアイスを食べるシーンも、美味しくて夢中で食べている姿が自分らしいなと思いました。

――ドリッパーからの意見は？

【野田ひなた】 バスルームを掃除するシーンで披露した、ピンクの眼帯ビキニ姿についての声が多かったです。初めてというか、着ることがなかったので不安だったのですが、みなさんから「似合っているよ」と言われてうれしかったです。ジャケ写にも採用されました！

4月末から始まった「ミスヤングチャンピオン2026」の選考オーディションにも参加中。配信や撮影会、誌面投票などで予選を戦っているので、「たくさん応援してほしい」と呼びかけた。決勝進出者（ファイナリスト）の発表は6月11日の予定だが、名を連ねることができるか？