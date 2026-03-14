1月からアイドルグループ「イイトコドリ」の新メンバーに加わった長野 雅（ながの・みやび）さんと野田ひなた（のだ・ひなた）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年4月号」（発行元：メディアックス、定価：2500円）の掲載記念イベントを3月6日、神保町の書泉グランデで開催した。

長野さんはHKT48の5期生として活躍した生粋のアイドル、野田さんは2025年からグラビアで頭角を現してきた注目株である。2人ともCreamに初登場だが、旬のアイドルを紹介するコーナー「Pick up! LiveIDOL」で個別で撮り下ろしグラビアを掲載。いずれもセーラー服である。

――初掲載の気持ちは？

【長野 雅】 自分で見ていた雑誌だったし、セーラー服は学生時代に着ていたので若かりしころを思い出してしまいました。お世辞かもしれませんがファンのみなさんから「現役でもイケるよ」と言われたことがうれしかったです（笑）。

【野田ひなた】 事務所の先輩方（西永彩奈さんや桜木美緒さん）がいっぱい載っている雑誌なので、自分も取り上げてほしいと思っていたんです。セーラー服は高校のころに夏だけ着ていたのですが、淡いグレーのものは初めだったし、すごく可愛いと思いました。

――イイトコドリにおけるポジションや抱負も。

【長野 雅】 担当カラーは白。最年長メンバーなのでみんなを引っ張っていきたいけれど、ぜんぜんそんなキャラじゃないので一緒に盛り上がりたいです。目標は大きなライブ会場を満杯にすること。客席がドリッパー（＝ファンのこと）で埋まる景色を見たいです！

【野田ひなた】 誰よりも元気ではっちゃけている黄色担当です。熱々なライブをドリッパーに楽しんでいただこうと、持ち前のキャラでメンバーを盛り立てています。イイトコドリはお祭り系グループですし、大きな夏フェスに出られるようにがんばりたいです。

イベント参加特典として、特製フォトパネル（5冊購入）とアクリルキーホルダー（7冊購入）も用意。ここでしか手に入らない希少性もあって、多くのドリッパーが会場に集まった。春に向けてのライブ参加は多いので、公式Xでスケジュールを要チェック。野田さんは4月29日に2nd DVD（タイトル未定）もリリース予定だ。