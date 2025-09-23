もうすぐ結成1周年。アイドルグループ「イイトコドリ」の夏未ゆうか（なつみ・ゆうか）さんが、2nd DVD「はじめての夏恋」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：120分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月6日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

どこから見ても文句なしに可愛い夏未さんであるが、グラビア活動との相乗効果でライブに訪れる新規のファンが急増中。5月の1st DVDに続き、早くもリリースを迎えた今作は、彼氏との南国旅行をテーマにした映像である。ロケは今夏に宮古島にて。

――どんなシーンが楽しめますか？

【夏未ゆうか】 「おーい、起きて！」という目覚めのシーンから始まり、海に行って遊んだり、競泳水着でプールサイドを歩いたり。冒頭からラストまで一連の物語になっていて、私と1日を過ごしている気分になれる作品です。

――オススメは？

【夏未ゆうか】 茶色のレオタード姿で軟体を披露するところです。コンパスみたいな開脚を披露したのですが、その様子をXに載せたらバズって、「いいね」が3万件くらいになりました。ぜひご覧になってほしいです。

――ほか注目は？

【夏未ゆうか】 寝起きのシーンです。サイズ大きめの彼シャツを着たままダイニングキッチンで食事したり、イチャイチャが始まったりする展開ですが、日常っぽくてすごく可愛い雰囲気。彼女感で推したいです。

――色気で攻めたと思うのは？

【夏未ゆうか】 ラストの夜ベッドです。最初はニットワンピースを着ているのですが、少しずつ脱いで黒のランジェリーを見せて「ドキドキするね」と。初挑戦のシーンだしキュンキュンしてもらえると思います！

イイトコドリは10月4日に恵比寿CreAto（クレアート）にて、1周年ワンマンライブ「破天荒」を開催。「歌もパフォーマンスもまだまだ成長中なので観に来てほしいです。お待ちしてます！」と呼びかけた。グラビア活動も継続するというので、新たな発表も期待したい。