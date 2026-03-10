1月から新体制になったアイドルグループ「イイトコドリ」の桜木美緒（さくらぎ・みお）さんが、4th DVD「いけない娘のFall in love」（発売元：エアーコントロール、収録時間：110分、価格：4378円）の発売記念イベントを2月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2月1日に池袋で開催された主催ライブ「イトコ祭」でも多くのファンを集め、アイドルとしての人気も証明した桜木さん。2025年夏にダナン（ベトナム屈指のビーチリゾート）で撮影された4th DVDは、タイトル通り彼女感を意識した映像に仕上げられている。

――現地はいかがでした？

【桜木美緒】 初めての海外ロケだったし、自由時間もあって本当に楽しかったです。事務所の先輩である西永彩奈さんも50th DVDのロケで現地入りしていて、一緒にフットマッサージに行ったり、（ダナンの南にある）ホイアンの夜の屋台なども観光することができました。

――映像ではどんなシーンが楽しめますか？

【桜木美緒】 ニットカーディガン姿で部屋を掃除したり、バスルームでシャワーを浴びたり、トレーニングチューブを使いながら体を動かしたりしました。夜の寝室で黒のランジェリーを披露するところもあって、全体的には大人っぽい感じです。

――オススメは？

【桜木美緒】 海外らしい画（え）になっていると思うので、Tシャツ＆黄色のビキニでビーチに繰り出すシーンです。プールで見せた白の競泳水着も、SNSに写真を公開したら「いいね」が伸びたので推したいです。背中がガラ空きです（笑）。

――イイトコドリが新体制になったことについても。

【桜木美緒】 2月のイトコ祭に向けて、（結成時から在籍する唯一のメンバーなので）みんなに喝を入れながら練習をがんばっていたのですが、多くの方々に来場いただけてよかったです。まだ始まったばかりで未熟な部分もありますが、先輩らしくみんなを引っ張っていきたいです。

姉妹グループ「あまいものつめあわせ」と同じく、リーダーを務めるメンバーはいないのだが、グループの顔としての存在感はやはり桜木さんということになるだろう。3月も数多くの対バンライブに参加する予定なので、公式Xでスケジュールを確認してほしい。4月24日には、5th DVD「ひみつのSeason」もリリースされる。