結成1周年を迎えたアイドルグループ「イイトコドリ」でも活躍中の桜木美緒（さくらぎ・みお）さんが、3rd DVD「チェリー」（発売元：竹書房、収録時間：114分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月2日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

10月初旬の1stワンマンライブ「破天荒」も大盛況のうちに幕を閉じ、グループとしての活動も勢いに乗ってきたところ。グラビアでも高い人気を誇るが、4月に宮古島で撮影された3rd DVDは、その名も「たけのこフィットネス」から派遣されたインストラクター役で魅せる映像。ダイエットに励む利用者（＝視聴者）を、泊まり込みでサポートする展開となっている。

――おもしろいですね。

【桜木美緒】 しっかり働いている雰囲気を演出しようと、清潔感のあるニットカーディガン＆ブラウスを着た姿で挨拶して、部屋でエクササイズを始めていきます。汗をかいてからのシャワーでも、「筋肉をほぐしながら洗ってね」とアドバイス。いつもとちょっと違います（笑）。

――オススメは？

【桜木美緒】 鮮やかな青のビキニを着て、海のほうに遊びに行くシーンです。ビーチで砂遊びしたり、海にも入ったりして元気な映像になっています。前開きタイプの競泳水着を着ているシーンも、SNSでバズったので推したいです。

――普段の自分に近いと思うのは？

【桜木美緒】 スポーティーなビキニショーツ姿で、縄跳びをやったりバランスボールで体を動かすシーンです。イイトコドリも運動量の多いグループなので、普段のイメージが楽しんでもらえると思います。

――1stワンマンも大成功でしたね。

【桜木美緒】 いま、多いときで20本くらいライブをやっているのですが、お客さんがデビュー当時と比べてだいぶ増えてきました。この調子で多くの方に知っていただいて、もっと大きな会場でみなさんと盛り上がりたいです。

10月24日で25歳を迎えているが、「イイトコドリのなかではお姉さんなので、みんなを引っ張っていける存在になりたい」との抱負。2ndワンマンの開催も2026年2月に決まったそうなので、詳細の発表を待ちたい。