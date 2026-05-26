ソフマップAKIBA アミューズメント館の名物トークイベント「コスマップ撮影会 vol.25」が5月12日に開催され、空見みあ（そらみ・みあ）さん、千歳ゆず（ちとせ・ゆず）さん、東堂海紗（とうどう・みさ）さん、華丸アキ（はなまる・あき）さん、村下小粒（むらした・こつぶ）さんが登場した。
2周年を迎えるコスマップに初参加したのは、千歳さん、華丸さん、村下さんの3人。千歳さんはグラビア活動もこなす20歳の女子大生、華丸さんは「マスクキャラの脱がないグラビアモデル」をキャッチコピーに掲げる異色の新人、松下さんはレトロゲームを広める活動で人気の存在である。3人のコメントは以下の通りだ。
――自己紹介をお願いします。
【千歳ゆず】 グラビアは腹筋とお尻を売りにしているのですが、褒めていただけるのは笑顔です。撮影会に参加いただくみなさんに「表情がいいね」とよく言われます。大学では文学を専攻していて、日本語の勉強をがんばっています。憧れの存在はえなこさんです。
【華丸アキ】 人生初のコスプレは、1年前にやった「粛聖!! ロリ神レクイエム☆」のしぐれういちゃん。キャッチコピーの通りですが、グラビア活動する際もビキニとかを着たりせず、いまくらいの露出でがんばっています。たまにマスクは外すかもしれません（笑）。
【村下小粒】 難しいアーゲードゲームをノーコンティニューでクリアする配信をやったり、グラビアとか食レポとか多岐にわたる活動をしています。一番好きなタイトルは「ロックマン2 Dr.ワイリーの謎」で、最近ノーコンでクリアしたのは「魔界村」。中川翔子さんが憧れです！
ステージで披露したアニマル衣装は、ドレスブランド「vanityME.（バニティー・ミ―）」のもので、空見さんと村下さんがネコ、東堂さんと華丸さんがヒョウ、千歳さんがクマがモチーフ。イベントの様子はYouTubeの「ソフマップLIVE」で視聴できるので、気になったらチェックしよう。
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