ソフマップAKIBA アミューズメント館の名物トークイベント「コスマップ撮影会 vol.21」が1月25日に開催され、空見みあ（そらみ・みあ）さん、coto（こと）さん、東堂海紗（とうどう・みさ）さん、愛美（まなみ）さん、りまさんの5人が登場した。

2024年5月末から始まったコスマップも1年半が経過し、すっかり定番のイベントに成長を遂げたが、今回はcotoさん、愛美さん、りまさんの3人が初参加。衣装はドレスブランド「vanityME.（バニティー・ミ―）」で統一されているが、狐の嫁入りをイメージしたものとなった。

――自己紹介やイベントの感想、衣装のポイントなどを聞かせてください。

【空見みあ】 2代目メインMCになって7度目のコスマップですが、初めて参加する子たちとも楽しくトークができました。衣装は和服なのに、胸元がしっかり開いているところがお気に入り。しかも動きやすかった点がよかったです

【coto】 普段はグッズを作って即売会で売ったりしています。特に小麦肌のキャラクターが好きなので、体型を近づけたり、タンニング（マシン）を使って肌を焼いています。好きなのは「勝利の女神：NIKKE」のボリュームです。

【東堂海紗】 衣装は黒が好きなこともありますが、袖の縫製も丁寧だし、最高に可愛いと思いました。ずっと舞台をメインにやってきましたが、今年は声優の仕事などにも力を入れていきたいと考えています。

【愛美】 大阪を拠点に活動しています。きちんとコスプレイヤーを始めたのは2025年4月からですが、憧れているのは「すずら」さん。今年はSNSのフォロワーを増やしたいし、冬コミにサークル参加することを目標にがんばりたいです。笑顔と太ももが推しなので、グラビア的なことにも挑戦したいです。

【りま】 コスプレ歴は1年くらいで、大学に通いながら活動しています。よくやるのは「この素晴らしい世界に祝福を！」のめぐみんで、スタジオ撮影を楽しんだりしています。リボンの付いたアクセサリーや服が好きなこともあって、今日の衣装はどこを見ても映えると思いました！

空見さんに関しては、新グラビアトークバラエティー番組「グラてん道場」への起用が決定。cotoさんは2月23日の「コスホリック43」に参加。東堂さんは2月13日に新宿で「みさちとまったり新年会2026」を、愛美さんも同日に大阪のカクテルバーで「えこ・まなのValentine」を開催。りまさんは先月の冬コミで販売した写真集が売り切れの大好評につき、2冊目を出す予定だという。詳細は各々のSNSで確認しよう。