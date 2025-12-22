推しのグラドルとバスツアー感覚でトークや撮影が楽しめる「バスマップ撮影会 vol.2 ～秋葉原周遊ツアー～」が12月13日に開催され、空見みあさん、心愛（こあ）さん、橘 のあさん、月乃美海さん、水瀬ちかさん、柚乃りかさんの6人が参加した。

バスマップ撮影会は、グラドルの聖地で知られるソフマップAKIBA アミューズメント館で毎月開催されている「コスマップ撮影会」の番外編という位置付けの企画。クリスマス前の秋葉原でライブバスを走らせるプロモーション効果は大きく、サンタ衣装のグラドルを見て多くの人が足を止めた。

イベントの内容は基本的にコスマップを踏襲したものであり、2代目MCに就任した空見さんと、初参加の柚乃さんに話を聞いたので以下に紹介する。2人とも2025年のグラビア界で頭角を現してきた期待の注目株である。

――普段のコスマップとは違いますか？

【空見みあ】 バスを見た人たちが手を振ってくれたり、写真や動画を撮ってくれるので、すごい反響だなと思いました。コスマップという名称とそこに出演する子たちが、もっと有名になってほしいです。MCもがんばります！

――ソロの活動については？

【空見みあ】 応援するみなさんのおかげで「ミスSPA! 2025」グランプリになれましたし、グラビア活動に力を入れながら声優のお仕事もやっていきたいと考えています。

――柚乃さんは初参加ですね。

【柚乃りか】 みあちゃんと仲よしなのですが、「おもしろい企画がある」と誘われたんです。バスに乗ってくれたファンの方々だけでなく、私を知らない人も窓の外から手を振り返してくれたのがうれしかったです。

――刺激的なポーズでSNSが万バズすることでも話題ですが。

【柚乃りか】 取り上げていただける機会は増えましたが、2026年はもっと活動の幅を広げていこうかなと。イメージDVDや写真集を出したいという気持ちは変わりませんが、テレビ出演など、まだ挑戦していない分野で自分を表現してみたいです。

このイベントの4日後となる12月17日、柚乃さんはSNSで熊田曜子さんや岡田紗佳さんらを擁する大手事務所「アーティストハウス・ピラミッド」への所属を発表。2026年は目にする機会が増えそうである。それ以外の5人も年末のコミケや撮影会など、数多くの出演情報があるのでSNSでチェックしよう。