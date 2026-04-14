白デスクで映える！1万2980円でARGBファンが6基もついてくるドスパラセレクトの新PCケースが超うれしい：ドスパラ大阪・なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、ドスパラセレクトのPCケース「CC1-RGB-WH」です。デュアルチャンバー構造を採用したピラーレスPCケースになります。

CC1-RGB-WHは、ドスパラのプライベートブランド「ドスパラセレクト」から新発売のATX対応ピラーレスPCケース。デュアルチャンバー構造を採用し、高さや奥行きを抑えたコンパクトな印象です。白モデルのほかに黒モデルの「CC1-RGB-BK」もラインアップ。

筐体サイズは295（W）×415（D）×368（H）mm。ビデオカードは最大長400mm、CPUクーラーは高さ最大175mmまで搭載可能。ASUS BTFなどの背面端子マザーボードにも対応します。内部ストレージベイは2.5インチベイ×1、3.5インチベイ×2を備えます。

ファン数はトップに120mm×3／140mm×2、サイドに120mm×2、ボトムに120mm×3／140mm×2、リアに120mm／140mmが搭載可能です。サイドにリバース回転120mm×2と、ボトムにリバース回転120mm×3、リアに120mm、計6基のアドレサブルRGB対応のケースファンを標準で組み込んでいます。

水冷ラジエーターはトップ最大360mm、サイド最大240mm、ボトム最大360mm、リア最大140mmに対応します。

フロント入出力パネルは天板右側前方に配置。USB Type-C（3.1 Gen2）、USB Type-A（3.0）×2、Mic&Audio、LEDボタン、電源ボタンが並びます。

前川さんによると、CC1-RGB-WHは「コンパクトなデュアルチャンバー構造のピラーレスPCケースで、アドレサブルRGB対応のケースファンを6基も標準で搭載しながら、1万2980円というコスパの良さが特徴」といいます。付属ファンはブレードと円周が光るタイプで十分な光量があり、サイドとボトムのファンはしっかりリバース回転になっている点も見逃せないポイントとのこと。

ひとつ注意点があるとすれば、コンパクトに造られているがゆえに、ATX対応のPCケースではあるものの、ATXマザーボードを載せると、下部でのケーブルの取り回しが少し窮屈になるようです。なので、Micro ATXマザーボードでの組み立てがオススメと話していました。

ドスパラセレクト製品には90日間の物損保証もあるので、組み立て初挑戦といった人にもオススメできるPCケースです！

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