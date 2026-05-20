「聞こえ」の悩みを解決するヒアリングアシストイヤホン カシオ「ER-100」

カシオ計算機は5月19日、新ブランド「earU（イアユー）」を立ち上げ、第一弾となるオープンイヤー型ヒアリングアシストイヤホン「ER-100」を発表。5月28日に発売する。



世界的に難聴リスクを抱える人が増加し、聞こえを補助する機器の需要も拡大しているが、耳をふさぐことによる圧迫感や閉塞感、見た目への抵抗感が課題となっている。ER-100は、耳穴をふさがないカフ型形状や片耳8gという軽量設計により快適な装着感を実現した商品。

個性的なフォルムや付け替え可能なスタイルアクセサリーにより、「隠す」のではなく「魅せる」デザインとしている。



会話や周囲の音を聞き取りやすくする用途に加え、ワイヤレスイヤホンとしても使用でき、連続利用時間はリスニングモードでおよそ9.5時間、ストリーミングモードでおよそ14時間利用可能。本体を収納すると自動的に充電されるケースも用意される。

音声処理は、外音とデジタル補正音が自然に重なり合うことで音の距離感や方向まで認識しやすく、聞きたい声をクリアに届けることが可能としている。さらに、ハウリングの原因となる不要な共振を抑制し、逆位相により音漏れを低減することで周囲に配慮した使用が可能という。



聞こえの調整は専用スマホアプリで手軽に行えるようになっており、聞こえの状態をチェックして自動で音量や音質を調整できるほか、オフィス／屋外／レストラン／会議室といった利用シーンに応じた切り替えにも対応。

ネイビーブラックの「ER-100PT-NB」とアイボリーホワイトの「ER-100PT-WY」「ER-100SH-WY」（付属スタイルアクセサリーが異なる）の3モデルがラインアップされ、いずれも5月28日発売で価格はオープンプライス。スマホアプリは無料で提供される。



別売スタイルアクセサリー（いずれもオープンプライス）は6月中旬発売となる。