アイドルグループ「ひめもすオーケストラ」で活躍する椿野ゆうこ（つばきの・ゆうこ）さんと百瀬せいな（ももせ・せいな）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年2月号」（発行元：メディアックス、定価：2500円）の発売記念イベントを1月13日、神保町の書泉グランデで開催した。

2人はグループにおいても「せなゆこ」というユニット名で楽曲を発表したり、Creamのグラビアを飾ったりする間柄。特に制服を着たら最強ペアだと評判だ。2月号に関しては個別に撮影が行なわれているが、表紙が椿野さんで裏表紙が百瀬さんという構成である。

――まずは椿野さんから内容を聞かせてください。

【椿野ゆうこ】 制服はもちろんですが、脱いだときに見せるランジェリーとか、水着も楽しめるようになっています。特に水着ショットは、猫耳みたいな形に整える「くるりんぱ」という髪型で、可愛い印象になっているので注目です。

――お気に入りは？

【椿野ゆうこ】 表紙の制服ショットです。グループで赤色担当なので、同じ色のリボンを用意していただいたことに（Cream編集部の）愛を感じました。いつも制服は「まだ似合うかな？」と心配しながら着ていますが、ファンのみなさんが好きだと言ってくれるので、自信を持っていこうと思います。

――制服については、百瀬さんはどう思いました？

【百瀬せいな】 私も「まだイケる」と信じたいです（笑）。いつもCreamさんでは黒髪ロングやボブなど、登場するたびに髪型が違うのですが、今回は髪が茶色のときに撮影したのがポイント。歴代で最もギャルっぽいビジュアルに仕上がっています。

――オススメは？

【百瀬せいな】 競泳水着の写真です。Creamさんの撮影でスクール水着はあっても、競泳水着はなかったのでこれが初めて。10cmくらい脚が伸びた気分になって、すごく幸せな気持ちになれました。ランジェリー姿の写真も白のレースが大人っぽいので、ドキドキしてもらえると思います。

すでにアナウンスされているが、グループは2月末をもって現体制終了とメンバー全員の卒業が決まっているので、ひめもすオーケストラとして誌面を飾るのはこれが最後。平日の開催だったが多くのファンが会場に集まった。5年半の活動の集大成となるラストライブは2月27日、下北沢シャングリラで開催の予定だ。