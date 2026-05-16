幸楽苑、真っ赤な「最辛」本日スタート！ 過去イチ辛いだって!?

「幸楽苑」は、幸楽苑史上、最も辛い一杯とうたう「会津レッド」を本日5月16日に販売開始ました。

幸楽苑は本社を福島県に構えるラーメンチェーン。今回、福島・会津の名物に着想を得た新ラーメンです。

▲会津レッド 830円

「会津レッド」は、会津名物「馬刺しの辛みそ」をイメージし、唐辛子とニンニクのクセになる味わいに着想を得て開発した、オリジナルの旨辛醤油らーめんです。



リリースでは「大変辛い商品です。辛いものが苦手な方はご注意ください」と注意喚起がされています。

真っ赤なスープは、ニンニクの風味を際立たせた仕上がりとのこと。ニラ、もやし、きくらげ、そぼろなど多彩な具材を合わせ、中太麺とともに食べ応えのある一杯に仕上げたといいます。

▲会津レッド 餃子セット 1030円

※通常1110円→1030円（80円お得）

▲会津レッド チャーハンセット 1130円

※通常1200円→1130円（70円お得）

▲会津レッド ミックスセット（餃子＋チャーハン） 1330円

※通常1480円→1330円（150円お得



・関連記事：激辛好き集合！幸楽苑で最も辛い「会津レッド」爆誕 真っ赤でヤバそう



※価格は税込み表記です。