ピリ辛×とんこつで麺1.5玉！日高屋の人気つけ麺が今年も登場

熱烈中華食堂日高屋は「ピリ辛とんこつつけ麺」を5月15日より期間限定で販売します。
毎年人気「ピリ辛とんこつつけ麺」
日高屋は関東を中心に展開する中華チェーン。今年も、毎年人気を集めているという期間限定メニューが登場します。
「ピリ辛とんこつつけ麺」はとんこつをベースに、秘伝の辛味噌のコクのある辛さとラー油のキレのある辛さを重ねた、旨みがあとを引く味わいのつけだれが特長です
麺は1.5玉、ふわもち食感が楽しめる太麺を使用しています。ひや盛他、熱盛も可能です。
餃子セットや半チャーハンセットも用意されています。
「ピリ辛とんこつつけ麺」
・ 単品 670円
・餃子セット 950円
・半チャーハンセット 970円
公式のおすすめアレンジは？
これからの季節に食べたいピリ辛な一杯が登場します。なおリリースには、しっかり楽しむためのアレンジ3選が紹介されていました。
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「ピリ辛とんこつつけ麺」公式おすすめアレンジ3選
①辛さが足りない方に！
▶ラー油 または 秘伝の辛味噌(30円)を追加
②さっぱり食べたい方に！
▶お酢をたっぷりいれて酸辣湯風アレンジ
➂辛さをマイルドにしたい方に！
▶温泉玉子(120円)を追加してコクとまろやかさをUP
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お酢加えると酸辣湯風になるなんて意外ですね。試してみたいですね！
（※文中の価格はすべて税込）
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