ジョイフル50周年！「選べる得々セット」など創業祭メニュー登場

ジョイフルは5月20日より「創業祭」特別メニューを期間限定で販売します。

創業祭メニューが販売スタート

ジョイフルは2026年5⽉20⽇に創業50周年を迎えます。



同⽇9時より全店一斉に「創業祭」特別メニューを期間限定で販売します。

【ジョイフル「創業祭」／メニュー】

▲（画像左）「⼗勝若⽜100％トリプルハンバーグ」1538円

（画像右）「⼗勝若⽜100％ダブルハンバーグ」1098円

ブランド⽜「⼗勝若⽜」を100％使⽤したハンバーグです。赤身の旨みと柔らかな肉質を生かすため、ミンチの粗さからこだわり抜いた、50周年の創業祭にふさわしいこだわりの⼀品です。

素材の良さを引き⽴てる岩塩やワサビ、爽やかな⾹りと酸味が広がる⼤分かぼすポン酢を使⽤したおろしソースや、トマトと野菜の旨味が詰まったカポナータソースを用意しています。

▲「創業思い出の厚切り⽜鉄板焼⾁定⾷」1208円

ジョイフルは1976年の創業時、1軒の焼肉屋からスタート。その歴史を振り返る⼀品として、創業当時の味わいをアレンジしました。



懐かしい美味しさ、ご飯がすすむにんにくの効いた味付けが絡む厚切りの⽜焼肉は⾷べ応え抜群だといいます。

▲「創業祭選べる得々セット」1318円〜

グリルメニュー・セットメニュー・デザートメニューから好きなメニュー1品を選べる、創業祭限定のお得なセットメニューです。

人気のハンバーグやミックスグリルに加え、セットメニューやデザートメニューを自由に組み合わせることで、自分好みの内容で楽しむことができます。



【STEP1 グリルメニュー】

・得々セットA 1318円

5種チーズのとろ〜りチーズインハンバーグ

ペッパーハンバーグ



・得々セットB 1538円

ミックスグリル

チキンステーキ＆ハンバーグ



【STEP2 セットメニュー】

和⾷セットB（ドリンクバー付）

洋⾷セットC（スープバー付）



【STEP３ デザートメニュー】

クラシックガトーショコラ Jill（ジル）さんのN.Y.チーズケーキ

オセロアイス

選ぶのも楽しい！

創業祭ならではな豪華なメニューが登場します。「得々セット」は自分好みの組み合わせで楽しめるセット。こういうのって、選んでいる時間も楽しいですよね。

家族や友人を誘って、みんなで楽しみたいです！

（※文中の価格はすべて税込）