＼本日／ジョイフル「創業祭」スタート！ダブルバーグなど特別メニューが登場

創業50周年を迎えるファミリーレストランの「ジョイフル」は、創業日である本日5月20日より「創業祭」特別メニューを期間限定で販売します。

【ジョイフル「創業祭」／メニュー】

▲（画像左）「⼗勝若⽜100％トリプルハンバーグ」1538円

（画像右）「⼗勝若⽜100％ダブルハンバーグ」1098円

ブランド⽜「⼗勝若⽜」を100％使⽤したハンバーグです。赤身の旨みと柔らかな肉質を生かすため、ミンチの粗さからこだわり抜いた、50周年の創業祭にふさわしいこだわりの⼀品です。

素材の良さを引き⽴てる岩塩やワサビ、爽やかな⾹りと酸味が広がる⼤分かぼすポン酢を使⽤したおろしソースや、トマトと野菜の旨味が詰まったカポナータソースを用意しています。

▲「創業思い出の厚切り⽜鉄板焼⾁定⾷」1208円

ジョイフルは1976年の創業時、1軒の焼肉屋からスタート。その歴史を振り返る⼀品として、創業当時の味わいをアレンジしました。



懐かしい美味しさ、ご飯がすすむにんにくの効いた味付けが絡む厚切りの⽜焼肉は⾷べ応え抜群だといいます。

▲「創業祭選べる得々セット」1318円〜

グリルメニュー・セットメニュー・デザートメニューから好きなメニュー1品を選べる、創業祭限定のお得なセットメニューです。

人気のハンバーグやミックスグリルに加え、セットメニューやデザートメニューを自由に組み合わせることで、自分好みの内容で楽しむことができます。





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（※文中の価格はすべて税込）