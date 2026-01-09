かつて「謎の聖女・璃子」として週刊誌のグラビアで話題に。現在はプロ雀士としても活躍する玉木璃子（たまき・りこ）さんが、3rd DVD「リコッタ」（発売元：竹書房、収録時間：121分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

バラエティー番組やSUPER GTのレースクイーンとしても人気を博した玉木さん。2023年にプロ雀士になっているが、「長い芸能活動のなかで変化もあったし、新しい自分を見せたい」と挑んだのが今作である。DVDリリースは2018年2月以来なので、およそ8年ぶり。9月に沖縄でロケが行なわれたという。

――どんな作品になりましたか？

【玉木璃子】 昔から団地妻とか未亡人とか、「越えてはいけない一線」のある役柄が多かったのですが、今回はガラリと雰囲気を変えました。清純でフレッシュ感のある映像に仕上がっていると思います。

――シーンとしては？

【玉木璃子】 沖縄の美しい海をバックにビキニ姿を披露したり、競泳水着で準備体操してプールで泳いだり、寝室のソファーで浴衣をはだけてみたり。チャプターごとにグラビア王道のイメージが詰まっています。

――オススメは？

【玉木璃子】 花の刺繍の入った水着で魅せるシーンです。紐みたいな細さで肌の露出もすごかったし、ドキドキしながらカメラと向き合っていました。寝起きのベッドでゴロゴロするシーンも、シャツのボタンを外すところがファンの方々から好評だったので推したいです。

――2025年はどんな1年でしたか？

【玉木璃子】 麻雀をメインに活動していたのですが、リーグ戦や大会で成績を残せたし、雀力を伸ばすことができました。8年ぶりにグラビアも再開できたし、中身の濃い1年になったと思います。2026年も麻雀とグラビアをがんばります。

この3rd DVDを麻雀の役に置き換えたらという質問には、「三倍満です！」と回答。会心の仕上がりということで、この先のグラビア展開も大いに期待できそうだ。4th DVDリリースの噂も出ているので、詳細の発表を待ちたい。