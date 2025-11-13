アイドルグループ「まねきケチャ」のリーダーとして活躍した中川美優（なかがわ・みゆう）さんが、デビュー10周年を記念した写真集「kind of beauty」（発売元：G-STYLE、定価：3000円）の発売記念イベントを11月3日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2022年春にまねきケチャを卒業した中川さんは、翌年に日本プロ麻雀協会のプロテストに合格。新たなファンを増やしながら、アイドルグループ「あいすなっつ」をプロデュースするなど、多方面でその才能を発揮している。通算で2冊目となる写真集は、「大人っぽく」をコンセプトに今夏に都内近郊で撮影されたものである。

――どんな写真が楽しめますか？

【中川美優】 黒のドレスを着て夕暮れ時の海岸に行ったり、バスルームで黒のランジェリーを濡らしたり、（カルバン・クラインの）ビキニショーツ姿で寝室でくつろいだり。コンセプト通りですが、大人っぽい感じでまとまっています。

――お気に入りは？

【中川美優】 波止場でセットアップ（カジュアルなスーツ）を脱いだショットです。白の水着とヒールをラフな感じで組み合わせているのですが、風に吹かれたときの表情などもいいなあと。写真を見せた友達からも、「これが一番好き」と言われました。

――ほか注目は？

【中川美優】 チェック柄のワンピース水着で、ベッドの上でお菓子に囲まれているショットです。甘いものが好きなので、自分からやってみたいと要望を出して実現。すごくガーリーな雰囲気になっていて、写真集全体のなかでもアクセントになっています。

――デビュー10周年についてや今後の抱負も。

【中川美優】 10年経ったんだ……という気持ち（笑）。実感はぜんぜんないです。いまグラビアもアイドルプロデュース業もいろいろやっていますが、プロ雀士3年目なので麻雀に力を入れて結果を残したいです。

2024年7月には、新宿駅から近い場所に「BAR purple」をオープン。「店内でMリーグなどを観戦しながらお酒が飲めるバーです。月に3回くらいは会えるイベントをやっているのでXでチェックしてほしい」と呼びかけた。