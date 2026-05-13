GIGABYTE、RTX 50搭載AIゲーミングノート「GAMING A18/A16」をAmazon限定発売

GIGABYTEは、最先端のAI機能を備えたゲーミングノートPC「GAMING A18」と「GAMING A16」を、5月15日よりAmazon.co.jp限定で販売開始する。両製品は、AMDのRyzen 7 260プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載し、価格は「GAMING A18」が357,800円、「GAMING A16」が279,800円となっている。
GIGABYTEが発表した「GAMING A18」と「GAMING A16」は、8コア/16スレッドのRyzen 7 260プロセッサと、NVIDIAの最新技術をフルに活用したGeForce RTX 50シリーズを搭載する。AI性能に優れたこれらの製品は、ゲームの応答性をさらに向上させるMUXスイッチテクノロジーを備え、ゲーマーにとって理想的な環境を提供する。
両モデルとも、優れたディスプレイ性能を誇る。「GAMING A18」は18.0型のWQXGA液晶パネルを、「GAMING A16」は16.0型のWUXGA液晶パネルを採用しており、165Hzのリフレッシュレートと3msの応答速度によって、滑らかな映像を楽しむことができる。どちらもスリムベゼルを採用し、画面対ボディ比90％を実現している。
冷却システムであるWINDFORCEテクノロジーを活用した「GAMING A18」と「GAMING A16」は、独自の3D VortX技術により、冷却性能を強化し、静音環境を提供する。USB PD 3.0による急速充電にも対応しており、持ち運びにも便利な機能がそろっている。さらに、GIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」が統合され、操作性を向上させる。
詳しい仕様や購入についての情報は、GIGABYTEの公式ウェブサイトで確認することができる。
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